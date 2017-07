75 CONDIVISI Condividi Tweet

Il suo controverso personaggio di Perfetti Sconosciuti aveva molti lati oscuri, manteneva addirittura (spoiler per chi non l’ha visto) una doppia relazione amorosa: nella realtà, la bellissima Kasia Smutniak dopo Pietro Taricone ha di recente confessato di aver avuto un vero e proprio cambiamento di personalità.

La reazione mai confessata di Kasia Smutniak dopo Pietro Taricone

“Ho tanti amici ma sono una sociopatica, sempre di più – confessa l’attrice al Corriere della Sera- Ho trovato il piacere di stare bene con me stessa, ho imparato a viaggiare da sola, a vivere delle esperienze da sola, anche da madre. Credo sia importante. Per esempio, viaggiando sola ho imparato tanto su me stessa. Se lo fai con qualcuno c’è sempre la sua opinione su quello che vivi e quindi quanto rimane davvero della tua alla fine?”

Pratiche e messaggi assolutamentee positive, che però hanno una ‘genesi’ tragica: “Mi è capitato: ho dovuto farlo, ho dovuto capire come non avere sul groppone la mia vita ma farmela piacere. Quello – rivela Kasia Smutniak dopo Pietro Taricone e la sua precoce scomparsa – è stato uno dei momenti, non l’unico. Ho iniziato a lavorare a 15 anni e sono andata via da casa a 18: lì ho dovuto imparare.”

La nuova fiamma della Smutniak e il suo radioso futuro

Attualmente impegnata sentimentalmente con Domenico Procacci (produttore cinematografico ma anche responsabile di Fandango), l’attrice ha voluto infine condividere il suo sguardo verso il futuro, uno sguardo carico di ottimismo e poesia, specialmente quando si immagina la sua vecchiaia: “Non vedo l’ora. Chissà quante cose posso imparare, quante esperienze: tutto si riempirà della libertà di poterle vivere. A 20 anni devi impegnarti per il tuo futuro, a 30 arrivano le responsabilità, i figli, i mutui, ma sei ancora un bambino. Io voglio essere lontana da questo, voglio diventare una vecchietta in forma, una vecchietta con lo zaino… ne ho incontrati tanti: hanno fatto tutto e quindi possono prendersi del tempo per loro. Curiosi, coraggiosi e finalmente liberi. Ecco, voglio essere così.“