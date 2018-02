132 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo aveva detto tempo fa (ed infatti si parlava di una possibile sostituzione di Elisa Isoardi), ed ora la notizia sembra più definitiva che mai: Antonella Clerici lascia La Prova Del Cuoco e si dedica a nuovi progetti Rai. Gli spettatori più attenti avranno già notato il suo nuovo ruolo alla conduzione di Sanremo Young. Ma non è solo questo che ha motivato la sua scelta…

Antonella Clerici lascia la Prova Del Cuoco: la decisione è definitiva?

“Ho una mia idea: dedicarmi al prime time e a qualche seconda serata – ha dichiarato la celebre presentatrice – recuperando il mio mestiere di giornalista e tralasciando la quotidianità de La prova del cuoco. Questo è il mio progetto con la Rai, bisogna poi vedere se la Rai vorrà avere un progetto con me”.

Dove la rivedremo, dunque? “Ho tantissime offerte – ha affermato –con il mio agente Lucio Presta valuteremo tutto. Certo, io sto alla Rai come Totti alla Roma. Fedele nei secoli! Se l’azienda dovesse avere programmi diversi, si cercherà un compromesso. E se non sarà possibile, prenderemo in considerazione altre proposte e altre reti”.

Tempo fa si era parlato di un possibile programma con Conti e Frizzi: “Ma non vogliamo che Fabrizio si stanchi troppo, L’eredità è già faticosa. Certo, nella prossima stagione sarebbe bello: un modo di divertirci e far sorridere”.

“Non ha senso stare lontana da Vittorio”, dice la Clerici

Inoltre, va specificato che uno dei motivi principali per cui Antonella Clerici lascia La Prova Del Cuoco, oltre alla voglia di nuovi progetti, è per la possibilità di trasferirsi a Milano: “Lì nei paraggi vivono anche mio padre e mia sorella. Forse già da settembre oppure rimanderemo ancora un po’. Secondo me tutto si deciderà entro giugno, con la scadenza del mio contratto”.

Vuole trascorrere più tempo con il marito Vittorio Garrone “alla nostra età, non ha senso stare così lontani”.