4 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo battibecchi, contrasti e ospitate in TV, la figlia di Cristiano de André ha voluto scrivere sui social network, una volta e per tutte, la sua versione dei fatti della famosa vicenda che vedrebbe suo padre coinvolto in un episodio di violenza domestica.

Il figlio del celebre Fabrizio De Andrè (la cui figura sarà presto omaggiata in un film) ha condiviso il lungo racconto della ragazza sul suo profilo, e lo ha “sponsorizzato”, ovvero ha promosso quel post allo scopo di farlo girare il più possibile:

La confessione di Fabrizia De Andrè fa il giro del web

“Vorrei dire la verità su tutto ciò che viene dichiarato a Domenica Live , condotto da Barbara D’Urso, tramite mia sorella Francesca De André – esordisce la figlia di Cristiano –

Premetto che scrivo questo messaggio dato che per L ennesima volta sono stata tirata in causa in trasmissione su una mia dichiarazione che ho fatto anni fa su Vanity Fair, quando la pensavo in maniera diversa (sbagliare è umano). E siccome, Non ho nessuna intenzione di andare in trasmissione per farmi pubblicità , al contrario di qualcun altro, ne parlo sui social.

Detto questo , non voglio soffermarmi più di tanto sull’argomento perché , ad oggi ,non sono d accordo sul fatto di mettere le situazioni familiari private in pubblico , pur avendo un cognome importante.

Ed ecco che la confessione di Fabrizia de Andrè entra nel vivo:

“Quello che voglio dire è riferito su quello che è accaduto quest’estate in Sardegna , quando c è stata la discussione alle 4 del mattino tra mio padre Cristiano De André e mia sorella Alice De André .

A differenza di mia sorella Francesca e di Sabrina La Rosa ( mamma di Alice) , io ero presente, con me in casa erano presenti anche la collaboratrice domestica , Blanca e l’attuale compagna di mio padre, Ottavia. Quindi non parlo per sentito dire ma perché l’ho visto con i miei occhi.

Primo, sfido qualunque padre, trovandosi sua figlia minorenne appena rientrata da una serata con amici, che lo insulta pesantemente con appellativi fuori dal normale che non sto nemmeno ad elencare , a non tirare una sberla, e dico UNA, alla propria figlia.

Secondo, Alice, si è seduta a terra urlando a squarciagola, ed è per questo che molti hanno sentito le grida da casa di mio padre.

Terzo, mio padre l ha tirata su per i capelli dicendole “alzati non urlare che stai facendo una scenata inutile” ed io che cercavo di tranquillizzarla, insieme ad Ottavia e a Blanca.

Mio padre si era allontanato, e così si è interrotta la discussione , ma Alice continuava ad urlare come se la stessero ammazzando. Allorché, mio padre preoccupato per questa crisi di panico inutile , ha pensato bene di chiamare lui stesso la guardia medica, che è intervenuta dandole uno Xanax per calmarla ( non essendo la prima volta che Alice ha delle reazioni del genere dove la stessa guardia medica è dovuta intervenire ,ma non voglio entrare nel dettaglio, dove mio padre non era nemmeno presente, al contrario della sottoscritta) .

“Alice era senza un graffio, il giorno dopo già giocava in spiaggia”

Una volta uscita la guardia medica di casa, siamo rimaste , io, Ottavia e Blanca , a parlare con Alice fino al momento in cui ognuno di noi è rientrato nelle proprie camere e nessuno è scappato di casa quella sera, a differenza di quello che dichiara mia sorella Francesca in trasmissione a Domenica Live.

Posso garantire che non è successo nulla di più, perché se ci fosse stata davvero una situazione di pericolo mi sarei messa in mezzo per aiutare mia sorella Alice, ma come ho detto prima è stata solo una sberla , e , ripeto, UNA, da padre a figlia per mancanza di rispetto.



Mi da davvero fastidio sentire determinate falsità, che probabilmente vengono dette perché non si hanno altri argomenti di cui parlare. Concludo, La discussione non è finita in tragedia. Inoltre, non c è stata nessuna denuncia nei confronti di mio padre da parte di Alice, e ultimo, il giorno dopo l’accaduto ,Alice, senza nessun graffio, era in spiaggia con gli amici.

Ricordo che, mio padre Cristiano , nonostante tutti i difetti , non manca un mese a mandare assegni di migliaia di euro ad entrambe le famiglie (tutti siamo sotto la sua ala economica , compresa mia sorella che continua a cercare di distruggerlo in TV).

Mi dispiace che vengano dette determinate cose perché, mio padre , ripeto, avrà pure tutti i difetti del mondo ma vincere facile , cercando ogni volta di massacrarlo tramite i media , mi sembra poco elegante e soprattutto per nulla corretto.

Scusate lo sfogo ma sono davvero stufa che si continui a parlare male dei fatti privati della mia famiglia modificandone la realtà.

Francesca De Andrè: la sorella la accusa di falsa testimonianza

La falsa testimonianza è un reato e la verità prima o poi viene sempre a galla.

Cosciente del fatto che , dopo questo post, mia sorella Francesca , L unica cosa che potrà fare è inventarsi altre storielle, in questo caso nei miei confronti, Voglio precisare alcune cose importanti.

Io lavoro a SilverMusic Radio, radio web e organizzo eventi. Non ho quindi bisogno di farmi pubblicità in nessun altro modo perché non mi interessa e dichiaro ufficialmente che , semmai dovesse venire fuori il mio nome da chiunque, in argomenti che non trattano quanto scritto sopra, si dovrà prendere le proprie responsabilità sulle conseguenze a livello legale.

Ciao a tutti!

Fabrizia De André”