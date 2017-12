0 CONDIVISI Condividi Tweet

In origine era di Corrado, poi di Gerry Scotti e Flavio Insinna, fino al nuovo cambio di presentatore: è ufficialmente confermata la Corrida di Carlo Conti, lo show dei dilettanti allo sbaraglio più famosa del piccolo schermo italiano. La notizia è stata confermata da Mario Orfeo in persona durante la conferenza stampa tenutasi per presentare RaiPlay Radio. Anche il conduttore fiorentino ha partecipato all’evento.

La Corrida di Carlo conti arriva in primavera su Rai 1

In casa Rai sono tutti felici per la novità. Carlo Conti porta la Corrida su Rai1 cavalcando l’onda dei suoi numerosi successi televisivi. Ecco quanto dichiarato da Orfeo: “La Corrida tornerà in Tv in primavera e comincerà proprio su Radio2 prima della trasmissione Tv che ci auguriamo avrà lo stesso successo di tutte le trasmissioni di Carlo“.

Il conduttore è felicissimo di riportare in auge un programma storico come quello di Corrado: “La Corrida è nata 50 anni fa in radio ed è bello riportarla a casa“. A ben pensarci, lo storico programma è il padre di tutti i talent show ed è per questo che sulla pagina ufficiale Facebook sono state pubblicate tutte le informazioni necessarie per chi avesse voglia di partecipare ai casting. Questa potrebbe essere una grande occasione, oltre che un’ottima vetrina, per artisti in erba che vogliono tentare la fortuna e diventare volti noti dello spettacolo.

Conti passa da I Migliori Anni a La Corrida

Sarà proprio il conduttore de I Raccomandati a ereditare il talent show di Corrado. Conti mette a segno un altro successo e archivia I Migliori Anni per dedicarsi a La Corrida. Lo showman, quindi, conserva le forze e si prepara ad una nuova sfida passando il testimone del Festival di Sanremo al nuovo conduttore e direttore creativo Claudio Baglioni.