Non è mai stata confermata alcuna ostilità o, semplicemente, un’eventuale attitudine negativa della De Filippi contro Barbara d’Urso. Di certo le due presentatrici sono molto diverse ed hanno stili di conduzione non molto simili, tuttavia – dopo la frecciatina che Queen Mary si è lasciata sfuggire di recente – molti pensano che l’astio ci sia, è solo ben nascosto…

La De Filippi contro Barbara d’Urso durante Che Tempo Che Fa: la frase che non tutti hanno notato

Intervistata da Fabio Fazio durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, la presentatrice di U&D e Amici (sul cui serale ha da poco dichiarato di averlo rivoluzionato) ha parlato del suo lavoro e, soprattutto, dell’ambiente che la circonda: «Ci sono tante mie colleghe bravissime, ammiro anche alcune che riescono a fare delle cose che io mai nella vita potrei fare», ha dichiarato il volto Mediaset, in una frase apparentemente neutrale. Neanche Fazio, infatti, si reso conto della potenziale ‘frecciatina’ che si nascondeva dietro questa semplice frase.

Il riferimento è diventato più chiaro quando Queen Mary ha cominciato a parlare di “posture”: «Vedi, io sono seduta bene, ma a me capita di scivolare. Ci sono colleghe che stanno in pizzo così… e hanno tutta questa curva (della schiena, ndr) che girano così e possibilmente girano il collo in questo modo… Ecco io non sono così. Non riuscirei a essere diversa». A chi si riferiva? Dagospia non ha dubbi che fosse un palese riferimento de La De Filippi contro Barbara d’Urso e le sue ‘pose’.

Dei rapporti tra le due ricordiamo senz’altro la guerra per gli ascolti della domenica predetta in tempi di preparazione palinsesti durante l’estate 2017 ed una vecchia intervista della moglie di Costanzo – all’epoca del Grande Fratello condotto dalla d’Urso – in cui criticava apertamente la scelta editoriale della collega rispetto alle risse nella casa di quella edizione: “Trovo terribile che si decida di farlo e si decida anche di montarci un casino. Prima sui giornali. Poi a “Pomeriggio 5″ dove Barbara D’Urso rimanda in onda il filmato, esclamando quattro volte “Vergogna, vergogna”. Secondo me il “vergogna, vergogna” andrebbe diretto a chi decide di mandarlo in onda”