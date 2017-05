135 CONDIVISI Condividi Tweet

Più di una burrasca sta investendo questa edizione 2017 di Amici: dopo la ‘guerra dei Mondi’ che ha scatenato Morgan (sostenuto, tra gli altri, anche dall’attrice Ambra Angiolini), arriva anche una ferocissima critica al rapporto tra Emma e Maria De Filippi, un’attacco che parte soprattutto dai fan della cantante, che dicono ormai di non riconoscerla più.

“Sei solo un burattino nelle mani della De Filippi”, l’accusa alla cantante de “Il Paradiso non esiste”

Il suo caratterino vivace, la sua capacità di dire sempre le cose come stanno, la sua onestà spietata – insieme alla sua forte passione ed energia musicale – sembrano essere passati in secondo piano ora che la bella pugliese è tornata tra le fila dei coach del talent Mediaset – almeno a quanto dicono i suoi ammiratori sui social.

Una sua fan, in particolare, ha detto chiaro e tondo che secondo lei l’artista si è “svenduta”, riferendosi in particolar modo all‘episodio dello scherzo di cattivo gusto che ha subito, davanti al quale non sembra esser stata poi molto incisiva: “Che maggio porti consiglio – scrive la follower su Facebook – Peccato ti sia svenduta televisivamente e che abbia mandato in cantina Emma cantante. Ormai sempre più gente ti percepisce come personaggio televisivo e visto il tuo talento, spiace. Spiace anche che non sei stata in grado di prendere posizione nello scherzo orrendo che ti hanno fatto, tu che per tanto tempo ti sei fatta portavoce della difesa delle donne…“.

La risposta a questo giudizio in merito alle performance televisive di Emma e Maria De Filippi ad Amici arriva puntuale e solida: “Grazie… speriamo porti consiglio anche a te… – scrive Emma – un po’ di umiltà quando parli della vita e del lavoro delle altre persone… soprattutto quando non si sanno tante troppe cose… di come mi percepisce “la gente” ormai ci ho fatto l’abitudine… per fortuna però ci sono tante altre persone che non si rinchiudono nei pregiudizi tipo i tuoi… E vedono altro… tanto altro”. A quel punto la fan diventa gelida e ci va giù ancora più forte: “Hai ragione ma si giudica ciò che si vede, non ciò che non si vede e vederti nel teatrino di Amici come un burattino della De Filippi fa male per chi apprezza la tua musica, soprattutto dopo lo schifo della scorsa settimana. Buon lunedì e accetto il consiglio sull’umiltà di cui difetto, hai ragione.”

Emma e Maria De Filippi ad Amici: l’artista risponde alle accuse di essersi ‘svenduta’ alla conduttrice

La rabbia di Emma a quel punto esce fuori in tutta la sua veemenza: “Quindi mi chiami BURATTINO offendendo la mia persona e mi fai la morale sulla violenza, sulla mia vita e il mio lavoro?? Ti commenti da sola…“