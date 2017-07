0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un pubblico in carne ed ossa di oltre 220mila persone, uno share di oltre 36,14 per un totale di 5 milioni e 633mila spettatori da casa: quello di Modena è stato un vero e proprio evento, non c’è da stupirsi di tutte le critiche che sono piovute addosso a Paolo Bonolis durante il concerto di Vasco Rossi. L’attenzione degli spettatori del piccolo schermo era tutta puntata su Rai Uno!

Bufera di critiche su Paolo Bonolis durante il concerto di Vasco Rossi: i messaggi dei fan infastiditi

“Aiuto su Rai 1 invece del concerto, a noi povera gente che vive all’estero e non ha cinema o altre possibilità di vedere il concerto di Vasco, ci fanno vedere Bonolis che parla, e senza Uan!“: questo è uno dei messaggi più ‘gentili’ che sono stati diretti al celebre presentatore romano, incaricato di fare da tramite per gli spettatori al mega live del Blasco.

Si sa che, quando si va ad un concerto, tutto quello che si desidera è ascoltare la propria canzone preferita, urlare insieme al cantante tutte le parole della sua nuova hit o commuoversi di fronte ad un pezzo che risveglia ricordi sentimentali: non c’è spazio, quindi, per ‘interruzioni’ e ‘invadenze’ (così sono state chiamate quelle di Bonolis) durante la scaletta.

Il motivo per cui, però, sono volate pesanti offese contro Paolo Bonolis durante il concerto di Vasco Rossi, è che sono state trasmesse dieci canzoni in meno rispetto a quelle eseguite dal vivo, intervallate da momenti di approfondimento del presentatore: “Non è un concerto in diretta, questo! È Bonolis che fa la monografia di Vasco Rossi come fosse una puntata di Sfide! Indignazione!“.

La risposta della Rai alle critiche del pubblico: “Vi spieghiamo come sono andate le cose”

A rispondere al clima di tensione e polemca ci pensa Gianmarco Mazzi, il responsabile Rai del programma ‘La notte di Vasco‘: “Il progetto editoriale in tv si è basato su 28 dei 38 brani eseguiti a Modena Park da Vasco Rossi, tutti i più importanti, per i quali gli organizzatori dell’ evento hanno concesso i diritti di trasmissione televisiva, avendo riservato alla proiezione nei cinema la versione integrale del concerto“.

Il pubblico da casa, però, non ha avuto pietà e, forte dei social e dell’eco che un semplice hashtag può creare, hanno ampiamente protestato contro questo tipo di format. Restiamo in attesa di un eventuale commento del presentatore romano, ormai abituato alle critiche (vedi, ad esempio, lo sfogo in cui Paolo Bonolis risponde all’accusa di essere troppo ricco.)