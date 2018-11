0 CONDIVISI Condividi Tweet

Compare una foto sui social del figlio di Barbara d’Urso abbracciato ad un altro ragazzo e subito la presentatrice appare infastidita e contrariata: qual è il motivo? Beh, la persona in foto non è un semplice coetaneo di Emanuele: è Jeremias Rodriguez, e più di una voce attesta che ‘Carmelita’ non approva questa vicinanza…

Il figlio di Barbara d’Urso si scatta una foto con Jeremias Rodriguez e la presentatrice non la prende bene

Per chi non ricordasse, tra il volto di Domenica Live (leggi qui l’intervista invece di Antonella Clerici da Mara Venier) e la famiglia di Belen non corre assolutamente buon sangue. Ricordiamo tutti la frecciatina, riferita proprio ai due fratelli minori (allora concorrenti al GF Vip) riguardo la loro (mai avvenuta) ospitata nel suo salottino domenicale: “Facciamo il 22% di share anche senza i Rodriguez, ce ne faremo una ragione”, aveva detto di fronte alla dichiarazione di Cecilia, in cui il pubblico italiano apprendeva che avevano rifiutato gli inviti della conduttrice.

Ma qual è l’origine di questo dissapore? Dobbiamo risalire a molti anni fa, quando Stefane De Martino sposò la showgirl argentina. I due neosposi non apprezzarono, all’epoca, la poca ‘discrezione’ della presentatrice nel diffondere dettagli sulle loro nozze. La risposta di ‘Carmelita’ in quel caso fu: “Nel pescato delle news ho trovato il matrimonio di Belen. Tornerei a trattarlo perché è una notizia. Come ho fatto con il matrimonio di Valeria Marini. Sono eventi mediatici. Non ho mai espresso giudizi. Quando ho visto Le Iene, ho pensato immediatamente che io so di piacere moltissimo o di non piacere per niente. In quel caso ha parlato una persona a cui non sono piaciuta. Quando vengo attaccata, amen. Faccio finta di nulla, vado avanti. Non ho mai replicato. Questo è il mio stile di vita”.

Ecco perché, di fronte ad una foto del figlio di Barbara d’Urso abbracciata a Jeremias Rodriguez avrebbe così maldisposto la mamma-vip…!

Leggi anche Jane Alexander al Grande Fratello Vip