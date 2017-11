349 CONDIVISI Condividi Tweet

Incredibile la pioggia di commenti che ha sommerso la nostalgica foto delle sorelle Parodi, Cristina e Benedetta, ritratte insieme in ‘tempi che furono’: un semplice salto nel passato per le due presentatrici, seguito da una brusca doccia fredda che le ha riportate al presente. Quello di Domenica In…

La foto delle sorelle Parodi scatena critiche e commenti velenosi: Cristina e Benedetta giudicate dal pubblico

Abbiamo letto i disastrosi dati dell’Auditel e sono sempre più insistenti le voci che dichiarano che Domenica In chiude in anticipo, o che si cambierà formula per evitare il baratro. Ebbene, questo momento di difficoltà per il nuovo duo al timone del celebre programma Rai ha generato molto malcontento tra gli spettatori italiani.

Inutile dire che il web, e in particolare i social network, stanno amplificando a dismisura il clima di polemica, e, in occasione della pubblicazione di questa foto delle sorelle Parodi sul canale Instagra di Cristina, la discussione è esplosa come un fiume in piena:

Alcuni commenti sono molto aggressivi: “Mandatele a casaaaaaa! Già il format di domenica in è un format vecchio e stravecchio…ma quanto meno le vecchie edizioni erano apprezzabili. Questa edizione è qualcosa di aberrante. Non accetto di vedere sta roba e ste tipe siano pagate con i soldi dei contribuenti!”

“Inseparabili”, scrivono nella didascalia della foto: ma gli utenti di Instagram aprono il dibattito su Domenica In

Altri, invece, danno la colpa alla scelta del format e alla concorrenza dell’altra emittente: “Il programma della D ‘ Urso sara’ stupido, ma il pomeriggio trascorre in modo veloce! Con questa Domenica In , una noia mortale! Che vadano a casa coloro che ancora si ostinano a propinarcela, facendo ricadere la colpa sulle sorelle“.

Qualcuno, infine, si schiera dalla parte di Cristina e Benedetta che, dopo tutto, volevano solo condividere un momento ‘amarcord’ con i loro ammiratori.