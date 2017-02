1 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo abbiamo visto al cinema con “In guerra per amore” ma anche nell’adorabile versione fiction de “La Mafia Uccide solo d’Estate“: ora però vediamo comparire un inedito Pif furioso contro Rosario Crocetta, il Presidente della Regione Sicilia. Nel video che sta girando in queste ore sui social vediamo infatti l’attore/regista ex Iena completamente fuori di sé dalla rabbia mentre inveisce contro il politico a causa della drammatica situazione dei disabili in Sicilia.

Ecco il video di Pif furioso contro Rosario Crocetta

Lo sfogo è avvenuto durante la mattinata del 21 febbraio, in occasione di una manifestazione tenuta da ben 3600 diversamente abili davanti a Palazzo d’Oreans, a Palermo: a partire dalle 11 la nutrita rappresentanza, supportata anche da Pif, era in attesa del Presidente della Regione che doveva accogliere la loro richiesta di provvedere alla formazione di personale precario da destinare all’assistenza dei disabili.

Il diritto all’assistenza e la rabbia di Pif

Di fronte ad un notevole ritardo dell’autorità, tuttavia, il regista e presentatore de “Il Testimone” non ci ha visto più, e, in una conversazione telefonica, lo ha incalzato quasi senza dargli il diritto di replica. Un accorato appello che non è rimasto inascoltato, e che solleva la grande questione del diritto all’assistenza per i cittadini con svantaggi fisici o invalidi.

Un caso di mobilitazione dell’opinione a partire da un personaggio pubblico che è stata molto apprezzata dai suoi concittadini.