Sono tante le chiacchiere e le polemiche di cui, anche insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez, facilmente diventa protagonista: adesso, però, tutti gli occhi sono puntati sull’adorabile video di Natale di Belen e Santiago. Persino il papà è intervenuto per commentare questo tenero quadretto…!

Il video di Natale di Belen e Santiago è virale: il commento di Stefano De Martino

Come tutti i bimbi che si rispettino, il piccolo di casa Rodriguez si è voluto sedere in braccio alla mamma e, insieme a lei, penna e foglio alla mano, ha voluto scrivere la sua ‘wishlist’. Giocattoli, videogiochi, un gomitolo di lana per il suo gattino Stitch ed una curiosa bicicletta con una…scopa!

Come si vede dalla clip, la showgirl, in versione mamma amorevole e teneramente stupita, tenta di capire a che cosa si riferisca il figlio quando descrive ‘una bicicletta con una scopa incorporata per fare i grattini sulla schiena’.

La risposta di Stefano De Martino al video

Inutile dire che i due video della letterina a Babbo Natale di Belen e Santiago hanno immediatamentee fatto il giro del web, moltissimi i like e i messaggi d’affetto dei fan, qualcuno addirittura prova ad invitarla nel suo negozio per fornire il curioso oggetto ibrido oggetto della strana richiesta.

Tra questi commenti, però, spunta anche una sorpresa: è Stefano De Martino che, nel vedere il suo bimbo così intento e sognante a descrivere i suoi giocattoli del cuore, non ha saputo resistere:

“Il prossimo anno la lettera la scriviamo a MacGyver”, scrive il ballerino di Amici. E giù altri like, commenti e manifestazioni d’affetto. Il tempo passa, ma i fan della coppia sperano sempre di rivederli insieme.