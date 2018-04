635 CONDIVISI Condividi Tweet

La lettera di Roby Facchinetti a Red Canzian arriva dopo la sconvolgente confessione del suo amico e collega dei Pooh: “Ho avuto un tumore, ma adesso sto bene”. Il cantante ha deciso di dedicargli i suoi pensieri più sentiti, più intimi e onesti riguardo a questo momento di grande tensione.

La lettera di Roby Facchinetti a Red Canzian

“Carissimo Red, confesso di aver atteso un poco a pubblicare queste parole, perché quanto ti è accaduto è qualcosa di molto delicato, soprattutto di estremamente personale. Poi ho pensato a quando tu stesso mi hai informato, al telefono, dell’accaduto: uno spavento enorme, subito però alleggerito dalla tua voce, pimpante, energica come sempre, anche se eri ad appena tre giorni dall’intervento”.

Parole che descrivono perfettamente il grande artista, e soprattutto il legame che unisce i due cantanti: “Allora, visto che tu per primo ieri hai voluto rivelare a tutti la nuova prova che hai dovuto affrontare, io stesso sono più sereno, e credo proprio che la tua vicenda meriti due parole. Anzi: soprattutto… un fortissimo applauso. Sei un esempio, Red. Sei un bellissimo esempio che dovremmo seguire tutti. Ci hai fatto comprendere quanto conti la prevenzione, quanto il coraggio di tenersi monitorati, rispondendo al volo a qualunque segnale inquietante, possa salvarci la vita. Sono veramente decisivi i controlli medici periodici e tu in fondo ce l’avevi già detto tenendo sotto stretto controllo i tuoi problemi al cuore, qualche anno fa, sino al malore improvviso che ti costrinse a un’altra operazione”.

La lettera di Roby Facchinetti a Red Canzian finisce così: “Grazie di questo esempio, amico mio per sempre. Grazie e complimenti per il tuo immenso coraggio, anche. Hai vinto un’altra battaglia Red! Come ti ho detto anche al telefono, sei stato più bravo di questa vita che ha provato a fregarti ancora. Hai fermato ancora una volta il tempo, come cantavi coi Pooh in quel bel pezzo scritto per te da Valerio (Negrini, ndr) nel ’96. E l’hai fatto grazie alla prevenzione e grazie alla bella e forte persona che sei da sempre.”

L’augurio di buona fortuna da parte del papà di Francesco Facchinetti

Adesso non ti resta che tornare da guerriero sui palchi della musica! C’è un tour che ti aspetta, tutti non vediamo l’ora di riascoltarti cantare e tranquillo, ché la buona stella della musica come sempre ti (e ci) aiuterà. Oggi, domani, sempre. Forza Red, e grazie davvero. Ti voglio bene, Roby”.