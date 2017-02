3 CONDIVISI Condividi Tweet

E’ stato incoronato vincitore del Festival di Sanremo 2017 dopo aver vinto il premio Giovani nel 2016, e Francesco Gabbani non potrebbe essere più soddisfatto del suo bottino… cantautore, polistrumentista, autore anche della colonna sonora del film “Poveri ma ricchi” di Fasto Brizzi con Christian de Sica ed Enrico Brignano adesso dopo la fidanzata Dalila, è la madre di Francesco Gabbani a raccontare attraverso la sua esperienza la vittoria del figlio.

Una vittoria inaspettata anche per la famiglia del cantante, come spiega la madre di Gabbani ai microfoni di Pomeriggio Cinque: “Per me è fantastico, fantastico al 100%. Non ce lo aspettavamo. Francesco ha fatto tantissima gavetta, sin da piccolo, davvero tanta gavetta. Ha avuto tante delusioni, tante porte chiuse, ma ci ha creduto fino in fondo. Noi l’abbiamo supportato tanto e abbiamo cercato di fargli tenere sempre i piedi per terra”.

La madre di Francesco Gabbani orgogliosa ed entusiasta dei successi del figlio

la madre di Francesco Gabbani è rogogliosa ed estasiata dalla vittoria del figlio, e dagli impegni anche televisivi che ne conseguono: “Adesso è andato a Milano, dove ha tanti inviti, deve fare delle performance un po’ in tutte le parti di Italia. Ora deve fare la sua strada”.

La mamma dell’artista confessa ciò che ha reso davvero felice il figlio

Stando alle parole della mamma dell’artista, una cosa in particolare lo ha reso davvero felice: “È stato molto contento perché gli addetti ai lavori, i critici e anche l’orchestra, lo hanno coadiuvato all’ennesima potenza e lui era già felice per questa cosa. È un ragazzo eclettico, è proprio la sua anima che è così. Non si aspettava questa unanimità che c’era anche dietro le quinte, tra i musicisti, tra gli addetti ai lavori, tra i cantanti stessi”.