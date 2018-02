1 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva una sonora bocciatura per la richiesta della prima moglie di Pino Daniele. Ve la ricordate Dorina Giangrande? La storica ex del cantanutore partenopeo aveva domandato di continuare a ricevere gli assegni di divorzio anche dopo la morte dell’artista ( 4 gennaio 2015), facendo di fatto ricadere l’onere sugli eredi.

Richiesta rifiutata per la prima moglie di Pino Daniele: ecco come si è conclusa la vicenda legale

Una lunga diatriba legale che giunge al termine dopo passaggi controversi: già molti anni fa il cantante chiedeva, davanti ad un tribunale, che l’importo dei cosiddetti alimenti (un assegno annuale che ammontava a 75mila euro) venisse riconsiderata, mentre l’ex moglie chiedeva un aumento.

A tre anni dalla tragica scomparsa, il Tribunale e i giudici si sono pronunciati sulle richieste della prima moglie di Pino Daniele. Ecco qual è stato il pensiero prevalente emerso in Cassazione: “L’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge è personalissimo – hanno scritto ed emesso in una nota legale- e non trasmissibile proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale”.

Finisce la vicenda legale della prima moglie di Pino Daniele: ecco come si erano conosciuti i due

Di conseguenza, insomma, nessun prosieguo del mantenimento da parte degli eredi. La vicenda si conclude con un rifiuto delle condizioni di Dorina Giangrande, il primo amore del celebre autore di Terra Mia. Una curiosità: la loro storia risale proprio alla fine degli anni ’70, data di uscita dell’album. In quel periodo la sua futura (ex) moglie era una sua corista, è possibile ascoltarla in alcune canzoni registrate per quel disco.

I due hanno avuto due figli, Cristina e Alessandro, l’ultimo divenuto poi manager del suo stesso padre. Dopo di lei Pino ha avuto altri tre figli dalla relazione con Fabiola Sciabbarrasi, tra cui la migliore amica di Aurora Ramazzotti, Sara Daniele.