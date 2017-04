189 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Commissario Montalbano è davvero inarrestabile, anche con l’ennesima replica: La pista di sabbia campione d’ascolti nel prime time di lunedì 10 aprile 2017. L’episodio tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato nel 2007 e andato in onda su Rai 1 la prima volta il 10 novembre 2008, ha incollato allo schermo 7.466.000 spettatori pari al 31.4% di share. Un risultato record per la serie interpretata da Luca Zingaretti.

Un exploit che fa il paio con quelli di Le ali della Sfinge e La vampa d’agosto. Stavolta, immerso nel mondo delle corse di cavalli, il poliziotto più amato del piccolo schermo ha dovuto vedersela con la nobiltà siciliana di provincia, i brutti ceffi dei cavallari, i gregari della mafia e l’apparizione di una donna splendida come Rachele (Mandala Tayde), una che “quando si accosta ad un uomo, comincia da quello che per le altre donne è un punto d’arrivo”.

La pista di sabbia campione d’ascolti: e gli altri?

Alla concorrenza non sono rimaste che le briciole. Su Canale 5 Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, il film di Ron Howard che ripercorre il naufragio della Essex alla base di quello che sarebbe divenuto il celebre romanzo di Herman Melville, ha raccolto 1.895.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Italia 1 Aldo, Giovanni e Giacomo hanno divertito 1.433.000 spettatori (5.7%) con Tu la conosci Claudia?, mentre prosegue la scia positiva del nuovo Report condotto da Sigfrido Ranucci, che ha interessato 1.424.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Supera il milione anche Hawaii Five-0 su Rai 2, che totalizza 1.071.000 spettatori pari al 4.5% di share.