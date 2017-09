10 CONDIVISI Condividi Tweet

Il pubblico del piccolo schermo ha salutato con nostalgia Francesca Fichera, Eleonora Cortini e Ludovica Caramis: ora che la nuova edizione del programma di Fabrizio Frizzi è ufficialmente tornata, chi sarà la nuova preferita come professoressa de l’Eredità?

La più amata nuova professoressa de l’Eredità, ecco chi é

I nuovi volti che affiancano il presentatore durante il divertente gioco a premi sono Vera Santagata, Chiara Esposito, Eleonora Arosio e Laura Dazzi. Ebbene, la prima a fare ufficialmente breccia nel cuore degli spettatori è Vera, 30 anni, lombarda, capelli neri e occhi azzurri, con un profilo Instagram che da quando è iniziato il programma ormai esplode di followers.

La più amata professoressa de l’Eredità 2017-2018 ha un passato da modella, ballerina e coreografa, e nutre una grande passione per lo sport, in particolare per la ginnastica ritmica, di cui è campionessa da quando aveva 11 anni. Nel 2003, tuttavia, la carriera della Santagata comincia a cambiare direzione: un volo per Londra, destinazione Royal Academy of Dance, per diventare ballerina classica. Nel 2009 ha preso il diploma ed è tornata in Italia, dove aveva già sviluppato un certo feeling con il mondo delle passerelle, arrivando a guadagnarsi il titolo di Miss Milano e il settimo posto di Miss Italia.

Dove l’abbiamo vista prima de l’Eredità, con Fabrizio Frizzi? Vera ballava tra le fila di Colorado Cafè, ma anche Scherzi a parte e Italia’s Got Talent. Infine, è apparsa nel video dei Gemelli Diversi, “La Fiamma”:

Le ex professoresse de l’Eredità, ricordiamo, hanno fatto posto a questo nuovo team non senza critiche. Queste le parole della Cortini dopo l’uscita dallo show: “Non abbiamo più intenzione di lavorare alle stesse condizioni degli anni passati con uno spazio ridotto – aveva detto tempo fa – Se ce ne avessero dato un po’ di più, forse un altro anno lo avremmo fatto. In fondo siamo state il team più longevo. In genere le ragazze rimanevano in carica per due, massimo tre anni. Noi abbiamo lavorato per sei anni: un record. Comunque non c’è alcun rammarico da parte nostra”.

Chissà se questo ruolo comincerà a star stretto anche a Vera &Co. o il loro futuro sarà diverso?