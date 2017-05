29 CONDIVISI Condividi Tweet

Dai tempi in cui si destreggiava come attrice in ‘Tequila e Bonetti’ e ‘Così fan tutte’ le cose sono molto cambiate per la conduttrice dalle gambe più lunghe d’Italia: durante un’intervista, infatti, è venuta fuori una grande paura di Alessia Marcuzzi che i suoi fan non si aspettavano.

Conosciuta da tutti per il suo sorriso e la sua positività, la presentatrice ha mostrato un lato diverso dal solito, forse frutto della fase della vita in cui si trova, o di qualche riflessione in più che porta la maturità. Fatto sta che, intervistata dal settimanale ‘Grazia’, è venuto fuori un lato angosciato e spaventato della sua vita:

Ecco qual è la paura di Alessia Marcuzzi

“È davvero brutta da dire. Ho paura di morire da sola. Credo che sia la mia unica angoscia e non ne conosco i motivi. Ho una famiglia grande, allargata e bella. Ma l’ansia di essere abbandonata, quella c’è“.

Questa paura di Alessia Marcuzzi sembrerebbe però ridimensionarsi se si guarda all’apparenza della sua vita privata: dopo le storiche relazioni con Inzaghi e Francesco Facchinetti (con cui tutt’ora vanta un ottimo rapporto), ha trovato l’amore della sua vita. Parliamo, naturalmente, di Paolo Calabresi Marconi:

“Io sono sempre stata un’impulsiva, una che si innamorava e che, appena finiva il sogno, mollava. Se il cielo diventava brutto, cambiavo continente. Solo adesso, con Paolo sto imparando che l’amore è anche impegno, investimento, fiducia“.

Come mantenere viva una relazione per chi come lei è sempre inquieta

Un insegnamento che ha mitigato in parte la sua irrequietezza, un tratto distintivo della presentatrice dell’Isola dei Famosi: “Lavorarci insieme, sull’amore, è una cosa bella, anche se per una come me è davvero faticoso. Quindi ogni tanto ricorro alla strategia della litigata. Mando a fuoco tutto, così tutto si riaccende di nuovo. Praticamente rompo e ricucio tutto da sola: mi arrabbio, litigo, costruisco pace. Paolo mi dice: ‘Fai tutto tu, lo fai per te, se ti serve, accomodati’“.