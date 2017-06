158 CONDIVISI Condividi Tweet

Tempo di vacanze, relax e viaggi per attori, attrici, registi, dj, presentatori e vip: il week-end del 2 giugno hanno approfittato tutti per un fuoriporta al sapore di sale, e proprio in questa occasione è venuta fuori una grossa polemica di Francesco Facchinetti, indignato dal comportamento indecoroso di un suo ‘collega’ a Portofino.

La polemica di Francesco Facchinetti: “Perché se siete ricchi chiedete lo sconto?”

L’ex di Alessia Marcuzzi, figlio celebre di Roby Facchinetti dei Pooh, si trovava in vacanza nella bellissima cittadina ligure – set cinematografico di moltissimi film, telefilm e fiction, primo tra tutti ‘La contessa scalza‘ con Ava Gardner – e, come da sua abitudine, era intento a condividere su Instagram foto e video della sua fuga d’amore insieme alla moglie Wilma Helena.

Ad un tratto, però, spunta un bel video di polemica di Francesco Facchinetti, uno sfogo duro e chiaro (tranne che per il nome del destinatario). La didascalia – che il presentatore scrive a caratteri cubitali – è questa: “Messaggio dedicato a tutti i personaggi FAMOSI E RICCHI che scroccano e chiedono lo sconto: MI FATE PENA, MI FATE SCHIFO!

SCROCCONI, BARBONI!”

Ma contro chi ce l’aveva l’ex Dj Francesco? Nel video esordisce così: “Poco fa siamo stati in un posto bellissimo; vicino a noi c’era un personaggio famoso- non possiamo dire il nome – anche lui ha mangiato e bevuto. Ha chiesto il conto e poi ha chiesto lo sconto. Vergogna“.

Inizia così lo sfogo, e mano mano diventa sempre più feroce. La parola ricorrente è ‘barbone’: “Ma non ti vergogni? Barbone, scroccone. Questo messaggio è per tutti quelli famosi che chiedono lo sconto o le cose gratis. Siete dei barboni. Già avete avuto la fortuna di trasformare la vostra passione in lavoro, in più guadagnate un sacco di soldi e chiedete lo sconto“.

Il buon esempio di Dj Francesco

La soluzione – o meglio l’insegnamento – c’è: l’ex coach di The Voice invita tutti a fare come lui. Ecco le sue parole: “Fate come me: io quando vado in un ristorante lascio una bella mancia!“. Inutile dire che su Instagram c’è stato un boom di commenti, quasi più di quelli che sostenevano il suo duro sfogo in occasione del furto con aggressione a Roby Facchinetti, suo padre. Questo suo senso di giustizia interna e privata sembra aver fatto molto colpo sul pubblico, che nel frattempo si chiede chi sia questo vip taccagno…