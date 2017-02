1 CONDIVISI Condividi Tweet

Cominciata il 22 febbraio e ispirata ai racconti di Carlo Lucarelli con Lino Guanciale e Gabriella Pession, è un prodotto TV che sta già suscitando molta curiosità (nonché 3.284.000 spettatori, per un ottimo share del 13,00%): per chi volesse , ecco le anticipazioni su La Porta Rossa ed i prossimi due episodi, che andranno in onda venerdì 24 febbraio.

La Porta Rossa come Ghost: ecco cosa succederà nella prossima puntata

Dopo la “sinistra” premessa che vede Leonardo Cagliostro (Guanciale) nei panni di una sorta di fantasma, la trama si svilupperà così (Attenzione Spoiler!): durante il suo stesso funerale, il protagonista incontra il misterioso Jonas (Andrea Bosca), rimasto come lui intrappolato in questa vita. Sarà lui a rivelargli come poter intervenire, seppur debolmente, nel mondo dei vivi. Un po’ alla Ghost?

Ad ogni modo, quello che Cagliostro può fare da solo non è abbastanza per condurre un’indagine, dato che per gli inquirenti il suo omicidio è stato causato dalla sparatoria con il Messicano, e per questo archiviato da Piras, nonostante le proteste dei suoi vecchi colleghi, Stella (Elena Radonicich) e Lorenzi (Fausto Sciarappa); a questo punto, quindi, è costretto a ricontattare Vanessa, che però stavolta si convince ad accettare questa strana collaborazione. Nel frattempo, sua moglie Anna comincia a fare qualche ricerca sui segreti del suo defunto marito e su quella che è stata la sua vita negli ultimi mesi.

Anticipazioni su La Porta Rossa: episodio 4

Nel secondo (e quarto) episodio della serie basata sui racconti di Carlo Lucarelli, cominciano a venire fuori i primi sospetti sul suo omicidio, e nessuno dei colleghi di Leonardo sembra completamente innocente… I sospetti del commissario si concentrano però sull’ispettore Paoletto, con il quale ha avuto sempre un pessimo rapporto. Cagliostro lo vede in compagnia di persone poco raccomandabili e vuole vederci chiaro. Allo stesso tempo, Anna sta scoprendo i segreti di suo marito. Ferita e delusa, la donna si avvicina a Piras, che da sempre prova qualcosa per lei. Anche Vanessa ha messo in discussione ogni sua certezza da quando ha incontrato Cagliostro: ha lasciato Raffaele (Raniero Monaco di Lapio), si è allontanata dai suoi soliti amici, si è avvicinata a Filip (Pierpaolo Spollon) – un compagno di scuola considerato quasi un alieno dal resto della classe – e ha incominciato ad avere strane visioni sul suo passato. Cagliostro sta diventando per lei un amico e per la prima volta è Vanessa a chiedere il suo aiuto: vuole scoprire la verità sui suoi genitori e sulla loro morte.