Andrà in onda alle 21.20 di mercoledì 8 marzo la quarta puntata de La Porta Rossa, la serie noir e dai risvolti spettari con Gabriella Pession e Lino Guanciale – che potremmo definire a tutti gli effetti il nostro Patrick Swayze (nel suo celebre ruolo in Ghost).

Proprio come la celebre pellicola del 1990, infatti, il protagonista ha scelto una donna come suo principale veicolo di comunicazione dall’al di là. A due puntate dalla fine, le avventure di Cagliostro si avviano sempre di più verso la soluzione al grande mistero: chi lo voleva morto?

Anticipazioni sulla quarta puntata de La Porta Rossa

Quello che sapremo nell’episodio di stasera è, innanzitutto, qual era il ruolo di Lorenzi: del suo personaggio possiamo solo dire che potrebbe non essere quello che ha messo Anna in pericolo… Di conseguenza, la donna è ancora a rischio, e toccherà a Cagliostro proteggerla e vegliare su di lei.

Nel frattempo, la moglie decide di interrogare Helen per carpire qualche dettaglio in più su quello che è successo il giorno dell’omicidio del suo uomo. Dopo questa conversazione qualcosa cambierà da parte sua nei confronti del defunto marito, ma non vogliamo svelarvi troppo…

Guarda il video del dietro le quinte della serie

Aspettando questa quarta puntata de La Porta Rossa, ecco una piccola featurette della serie con la bella Gabriella Pession impegnata nel doppiaggio del suo personaggio: