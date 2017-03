1 CONDIVISI Condividi Tweet

La profezia di Massimo Troisi sulla Lega si è avverata, 27 anni dopo. Era il 1990 e il grande attore e regista napoletano era ospite di Pippo Baudo a Domenica In. Nello sketch, il comico partenopeo descriveva Umberto Bossi “in disgrazia”. Il motivo? In un incontro con i rappresentati del Carroccio, era spuntato da un cassetto un 45 giri di Peppino Di Capri che il “senatùr” teneva nascosto.

Parole che, riascoltate oggi, suonano come un’illuminante profezia. Matteo Salvini, attuale segretario del partito, in vista della sua contestata visita a Napoli ha ammesso una grande passione per le canzoni di Di Capri. Quest’ultimo, in un’intervista al Messaggero, ha poi raccontato la sua partecipazione al comizio del leader leghista al Palacongressi di Fuorigrotta e il regalo fatto a Salvini: due suoi cd, “l’ultimo e quello dal vivo”.

La profezia di Massimo Troisi sulla Lega: il video

Quando Troisi parlava della neonata Lega Nord e del timore dei napoletani (di suo padre, in particolare), citava un “infiltrato” nel partito, che aveva smascherato Bossi: Gerardo, un “calabrese che si è fatto la plastica da milanese”. E lavora a Mediaset per Berlusconi… Che Salvini sia o meno “Made in Sud” (ha promesso un’ospitata nello show condotto da Gigi D’Alessio), l’Italia, senza Massimo Troisi, resta un Paese davvero povero.