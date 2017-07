43 CONDIVISI Condividi Tweet

La prova del cuoco 2017-2018 si prepara ad un’autentica rivoluzione. Il programma del mezzogiorno di Antonella Clerici sarà oggetto di un vero e proprio restyling. A partire dal set. Come già annunciato dalla conduttrice, si ritorna agli Studi Dear, il luogo da cui lo show è stato trasmesso per le prime tredici edizioni.

Dal 2015, infatti, la trasmissione aveva traslocato a Cinecittà. Ora la produzione ha preferito tornare sui propri passi e quindi alla vecchia scenografia. Ma non solo.

Il cooking show di Rai 1, in onda sempre in diretta dal lunedì al venerdì dalle 11:50 alle 13:30, sarà uno dei punti di forza dei palinsesti Rai 2017-2018. Quindi rinnoverà anche la veste grafica e la formula. La missione degli autori è quella di attirare un pubblico più vasto ed eterogeneo.

Ci saranno i personaggi celebri della trasmissione, ma anche rubriche nuove di zecca e volti diversi ai fornelli. Inoltre, Clerici aprirà le porte della sua cucina per andare in esterna. Saranno molti i contributi e i filmati, realizzati per raccontare con piglio innovativo la tradizione enogastronomica italiana.

La prova del cuoco 2017-2018, ecco come cambia

Antonella è proprietaria di Casa Clerici, sa cosa significa gestire un luogo che sia punto di ritrovo e di ristoro. Per cui la nuova edizione di La prova del cuoco approfondirà aspetti più sociologici dell’arte culinaria del Belpaese. Molti servizi andranno alla ricerca dei cambiamenti e delle contaminazioni che la nostra cucina sta assorbendo, come quelli delle comunità straniere in Italia.

Infine, ci sarà ampio spazio per la storia di piatti poveri tradizionali tornati di moda negli ultimi anni. La troupe scenderà in strada per raccontare l’evoluzione dello “street food” e ci sarà una rubrica specifica dedicata ai drink e ai cocktail più in voga in questo momento. Insomma, la cucina sarà “del ricordo” ma calda, originale e colorata.