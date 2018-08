0 CONDIVISI Condividi Tweet

La prova del cuoco 2019 si presenta ai nastri di partenza pieno di novità. La nuova edizione del cooking-show di Rai 1, affidato ad Elisa Isoardi in seguito all’addio di Antonella Clerici, debutta il 10 settembre con cast, formula, orario e logo rinnovati. Non poteva essere altrimenti dopo 18 anni passati con una conduzione così chiara e riconoscibile. Isoardi, che ha già presentato il programma dal 2008 al 2010 causa maternità dell’allora padrona di casa, ha approntato una serie di cambiamenti sostanziali alla trasmissione leader del daytime mattutino.

La prova del cuoco 2019: tutte le novità

Si comincia con l’orario della messa in onda, non più alle 12 ma alle 11:30. L’altra rivoluzione riguarda il cast. L’ex conduttrice di Buono a sapersi sarà affiancata da Andrea Lo Cicero, ex rugbista già visto in tv a Celebrity MasterChef e Giardini da incubo. Come dimostrano le prime foto postate su Instagram, l’affiatamento tra i due sembra essere totale. Ci sarà da far dimenticare la coppia Clerici-Anna Moroni, che ha abbandonato la trasmissione per tornare a fare la casalinga e occuparsi dei nipoti e della sua scuola di cucina. Con lei, non ci saranno più anche altri volti storici del programma: Marco Bianchi, Alessandra Spinsi e Roberto Valbuzzi.

La prova del cuoco, Isoardi rivoluziona il cooking-show

Al loro posto arriveranno l’attore Ivan Bacchi (il conduttore di Alice Master Pizza, la prima gara televisiva tra pizzaioli professionisti, sarà in collegamento in diretta tutti i giorni) e Claudio Guerrini, ovvero il Mister Prezzo di Buono a sapersi, storico deejay di RDS. Cambieranno anche il logo, la sigla, lo studio (il Nomentano 2 della Dear di Roma) e soprattutto i contenuti. Ci saranno ogni giorno uno spazio dedicato ai prodotti italiani, i preziosi consigli di un nutrizionista e un nuovo regolamento per il classico torneo culinario. Il pubblico di Rai 1 riuscirà ad apprezzare la nuova formula del programma? “Noi siamo pronti”, ha scritto la stessa Isoardi sul suo profilo Instagram.

Il 10 settembre torna #laprovadelcuoco Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Ago 11, 2018 at 8:33 PDT