Lunedì 8 maggio è andata in onda la prima puntata di Maltese, la nuova serie TV Rai che vede Kim Rossi Stuart come protagonista. L’episodio, il primo dei quattro previsti, ha stuzzicato l’attenzione degli spettatori, soprattutto per l’intensità e la tipologia di personaggi proposti dalla storia.

Kim Rossi Stuart è il commissario Maltese

Ambientata in Sicilia negli anni ’70, la fiction è stata prodotta da Rai Fiction e dalla Palomar di Carlo Degli Esposti – lo stesso de “Il commissario Montalbano”, “Braccialetti Rossi”, “Perlasca”, “Giovanni Falcone”. Al centro delle vicende del “romanzo del commissario” (questo il sottotitolo della serie) ci sono gli eroi del nostro paese, persone comuni ma straordinarie e coraggiose che difendono gli ideali di giustizia e speranza lottando contro la malavita.

Un racconto molto intenso, un crocevia tra Gomorra, La Mafia Uccide Solo d’Estate, il Commissario Montalbano e La Piovra che restituisce allo spettatore un’immagine vivida e sporca della realtà, ma anche un tuffo nel nostro recente passato. Il protagonista, il cui ritorno durante la prima puntata di Maltese è stato molto ben accolto , è Kim Rossi Stuart (il commissario Dario Maltese), di ritorno a Trapani, la sua città natale.

La prima puntata di Maltese e la grand squadra dietro la nuova sere Rai

Dopo un primo contatto con la criminalità organizzata ed una rischiosa operazione, il commissario si rende conto di non poter abbandonare il suo luogo d’origine, e ben presto si trova immerso nei loschi sentieri della malavita siciliana e le sue pericolose dinamiche. Ad affiancare l’attore troviamo Antonio Milo, Enrico Lo Verso, Valeria Solarino e Michela Cescon e alla regia troviamo Gianluca Maria Tavarelli, già visto dietro la macchina da presa de Il Giovane Montalbano e Paolo Borsellino.

Protagonista insieme al cast degli attori, anche la vivace città di Trapani, che per l’occasione è stata riportata pedissequamente all’epoca degli anno ’70.