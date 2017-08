0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una puntata di Super Quark dedicata ad Un Posto Al Sole e i suoi misteri? Sembrerebbe proprio di sì: il mondo di Piero Angela e quello di Palazzo Paladini e i suoi abitanti si incontreranno, il 9 agosto, per la prima volta nella storia della TV.

Ancora una volta Napoli spinge gli autori televisivi ad indagare nel suo lato più esoterico (da poco abbiamo letto della serie mistery “I Guardiani”, trato dall’omonimo libro di Maurizio De Giovanni), stavolta coinvolgendo, però, una fiction storica che sembrava aver poco a che fare con gli argomenti di ricerca del grande Piero nazionale!

Di cosa tratterà la puntata di Super Quark dedicata ad Un Posto Al Sole?

Il programma di divulgazione scientifico-storica aprirà con una serie di servizi di approfondimento sulla Thailandia ed una sua speciale oasi verde, per poi proseguire a Zurigo con un focus sulla ricerca contro il cancro alla prostata e, infine, un viaggio a ritroso nelle armi da guerra. Ad accompagnare, come sempre, le rubriche “Dietro le quinte della storia”, “Scienza in cucina”, “Questione di ormoni” e “Psicologia delle bufale”.

Curiosamente, tuttavia, questo 9 agosto ci sarà una parte speciale di Super Quark dedicata ad Un Posto al Sole, nella quale ci si soffermerà, giunti quasi al traguardo delle 5000 puntate, sulla complessa macchina produttiva che da ben 20 anni riesce a sfornare 250 nuovi episodi da mezz’ora all’anno, incollando e fidelizzando un pubblico assolutamente trasversale ed eterogeneo.

L’indagine di Piero Angela sulla fiction più longeva della Rai: 20 anni per quasi 500 puntate

In attesa dell’illustre approfondimento, approfittiamo per ricordarvi le cose che non sapevate della storica fiction Rai e, facendo appello alla cronaca rosa più recente, la nuova coppia nata sul set: Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, alias Nico e Rossella, che seguono Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti e, infine Serena Rossi e Davide Devenuto.