La Pupa e il Secchione 2019: il game show di Italia 1 potrebbe tornare molto presto sugli schermi tv. Il programma, condotto da Enrico Papi, vide due edizioni che andarono in onda nel primo decennio degli anni 2000: la prima nel 2006 e la seconda nel 2010.

La Pupa e il Secchione 2019: chi saranno i conduttori?

Se le prime edizioni furono condotte da Enrico Papi, quella del 2019 è ancora orfana di padre. Sicuramente Papi non potrà tornare in Mediaset, almeno per il momento, dato il suo impegno attuale con Tv8. Qualcuno, però, punta gli occhi su Nicola Savino, reduce dalla conduzione di Balalaika, programma calcistico dedicato ai mondiali che non ha riscosso il successo sperato (nonostante la presenza di Belen Rodriguez e Ilary Blasi).

Ad ogni modo, il conduttore sta già per intraprendere una nuova avventura: Nicola Savino e Alessia Marcuzzi condurranno Le Iene con Nadia Toffa. Chi sarà, invece, la pupa che affiancherà il conduttore? Alla prima edizione c’era la biondissima Federica Panicucci, alla seconda l’altrettanto ossigenata Paola Barale. Ad oggi si pensa ad una bellissima bruna, Federica Nargi, ex velina e compagna del calciatore Alessandro Matri, che raccoglie milioni di follower su Instagram.

Chi saranno i concorrenti de La Pupa e il Secchione?

Tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione quella che ancora oggi fa parlare di sé è la simpatica Francesca Cipriani. Non si sa ancora nulla dei nuovi partecipanti al reality: sicuramente vedremo qualche voto noto di Mediaset per quanto riguarda le ragazze, mentre la ricerca dei Secchioni è da fare tra le classi delle università italiane dove si nascondono menti eccelse e qualificate per il gioco. Ma quando comincerà lo spettacolo? Secondo alcune indiscrezioni, lo show non andrà in onda prima di febbraio-marzo 2019, subito dopo il Festival di Sanremo.