La risposta di Fabio Fazio a Cantone è arrivata tramite una lettera a La Repubblica. In seguito alla polemica scaturita da un’indagine dei Corte dei Conti riguardo il suo stipendio, il presentatore ha voluto spiegare per filo e per segno i dettagli della vicenda:

La risposta di Fabio Fazio a Cantone e alla polemica dell’Anac: “La delibera non riguarda il mio stipendio”

A detta del celebre volto di Che Tempo Che Fa l’errore è alla base: l’articolo che ha suscitato lo scalpore, infatti, sarebbe stato “(…) intitolato, del tutto impropriamente”, in quanto “La delibera di Anac non riguarda in alcun modo il mio “stipendio“, anche perché – spiega – l’indagine dell’Associazione Nazionale Anti Corruzione riguarderebbe unicamente “la procedura tecnica e le scadenze temporali seguite dalla Rai per il rinnovo del mio contratto“.

Quindi, secondo la sua spiegazione: “Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il mio compenso.Neppure il secondo punto della delibera dell’Anac contesta il mio compenso, ma si limita a ritenere sussistenti rischi che la mia trasmissione non consegua l’equilibrio costi-ricavi. Il che evidentemente vale per qualunque trasmissione televisiva“.

A rafforzare ulteriormente il punto di vista di Fabio Fazio contro Cantone – o meglio, contro le critiche scaturite insieme all’articolo che lo riguarda arrivano anche dati: “Il programma Che tempo che fa ha un costo di produzione per la società L’OFFicina che lo produce di 245.000 euro a puntata, a cui si aggiungono i costi industriali della RAI, per oltre tre ore di programmazione“.

Il volto Rai conclude così: “(…) Con ciò spero si ponga fine ad una vicenda che in nessun modo può mettere in discussione la mia onorabilità ed il mio rapporto con il pubblico televisivo che tutelerò d’ora in avanti in ogni sede opportuna“.