Si chiama Alessandro Corona ed è il ragazzo di 24 anni vincitore di Affari tuoi. Non una vincita qualunque: ha rifiutato l’offerta di 200.000 euro per portarne a casa 500.000. Una sceneggiatura perfetta, anche troppo secondo molti, che rivedono in questa storia una specie di Quiz Show su chi dalla televisione si lascia incantare. Dietro la facciata della fortuna, però, ci sono le persone. E Alessandro è una persone come tutte le altre.

Il gelato è la sua passione e il suo obiettivo era aprire una gelateria. L’ha detto in trasmissione e l’ha ripetuto al Corriere della Sera, accorso subito ad intervistarlo. “Ma sono giovane e in Italia se non hai tanti soldi o grandi garanzie è difficile riuscire ad avviare un’impresa”, ha spiegato. È per questo motivo che ha scelto di partecipare al programma condotto da Flavio Insinna. Per questo e per i nonni.

Il vincitore di Affari tuoi si confessa

Sono loro i grandi fan del “gioco dei pacchi”. Quando Alessandro aveva 13 anni e andava a cena a casa dei nonni, la tv era sempre sintonizzata su Rai 1. Ora che il nonno non c’è più, “mi avrebbe fatto tanto piacere fargli vedere la mia partita, ma sentivo che era con me”, ha confessato. Lui, uno dei tanti della nuova generazione “vessata dalla crisi, dall’ineguaglianza e dalla mancanza di opportunità”.

I Corona, i suoi genitori, sono operai della provincia di Milano. Quando è apparso l’annuncio per candidarsi alla trasmissione, Alessandro si è subito fiondato. Lo hanno richiamato una settimana prima di Natale: per partecipare al provino si è preso una giornata al corso professionale che segue d’inverno. Da Milano subito a Roma perché la fortuna aveva già iniziato a girare.

L’attesa per poter annunciare la vincita…

La puntata è stata registrata il 18 gennaio e fino a ieri non si è lasciato sfuggire una parola con nessuno, neanche con i genitori. Le sue armi sono state la buona sorte e la determinazione. “Quando una persona ha un obiettivo, ci crede fino in fondo e ogni volta cerca tutte le possibilità per avvicinarsi, per andare in quella direzione, alla fine ci riesce. I sogni si realizzano”, ha detto al Corriere. E a chi mette in dubbio la buona fede del programma, risponde: “Anche io sono partito un po’ scettico. Invece è tutto trasparente e sono stati tutti molto, molto seri”.