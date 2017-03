4 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Commissario Montalbano stende tutti anche con le repliche: La vampa d’agosto campione d’ascolti nel prime time di lunedì 27 marzo 2017. L’episodio tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, andato in onda su Rai 1 la prima volta il 2 novembre 2008, ha incollato allo schermo 8.082.000 spettatori pari al 32.1% di share. Un risultato straordinario che fa il paio con i recenti exploit della serie interpretata da Luca Zingaretti.

Merito dell’ardore e della passione che infiammano Montalbano, come la torrida estate siciliana. Nella puntata, infatti, il duro commissario cede per la prima volta alle lusinghe di una donna che non sia la sua fidanzata Livia, ovvero la tenera e ammaliatrice gemella monozigote di una ragazza violentata e uccisa. Una tentazione che ha il volto e il corpo di Serena Rossi, la Carmen Catalano in Un posto al sole.

La vampa d’agosto campione d’ascolti: e gli altri?

Una storia di vendetta, dolore e purificazione che ai concorrenti diretti ha lasciato soltanto le briciole. Su Canale 5, Il grande match – Stallone e De Niro insieme sul ring, in prima free – ha raccolto davanti alla tv 2.179.000 spettatori pari al 9.2% di share. Terzo posto per il nuovo Report su Rai 3 (1.884.000 spettatori, 7.1% di share), su Rai2 l’amichevole Italia – Spagna Under 21 ha interessato 1.548.000 spettatori pari al 5.7% di share, mentre su Italia 1 Così è la vita, seconda regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, ha intrattenuto 1.756.000 spettatori (6.8%). Insomma, quando c’è Montalbano non ce n’è per nessuno.