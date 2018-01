8 CONDIVISI Condividi Tweet

Circola da una settimana la voce che vorrebbe il celebre paroliere italiano nel cast di una produzione Netflix di fama internazionale, e tutti si chiedono quanto ci sia di attendibile in questo rumor: ebbene, a fare chiarezza sulla possibilità di vedere Malgioglio nella serie Narcos è stato lui stesso.

Cristiano Malgioglio nella serie Narcos

È stato Giovanni Ciacci ad anticipare questa succulenta news: dopo la fine del GF Vip, reality che lo ha visto tra i preferiti del pubblico, il cantante di ‘Mi sono innamorato di tuo marito’ sarebbe stato contattato dall’emittente internazionale per prendere parte alla quarta stagione della serie ispirata alla storia di Pablo Escobar e gli altri esponenti del cartello colombiano.

Un crime dalle tinte nere, violente, girato e interpretato magistralmente, insomma: un’occasione d’oro. Per accertarsi che l’ipotesi di un’apparizione di Malgioglio nella serie Narcos, tuttavia, è stato necessario chiederlo al diretto interessato, che ha risposto:

“Inizialmente pensavo fosse uno scherzo, ma in realtà mi è già arrivato un copione in lingua inglese che ora mi devo studiare. Sarebbe un ruolo molto piccolo, penso cinque o sei scene al massimo. Ci siamo dati un appuntamento a Los Angeles per gennaio. Ora valuterò con il mio agente se andare fino negli States per fare il provino o se magari farlo da qui. In ogni caso è una sorpresa grande.”

La confermada parte sua, quindi, ci sarebbe. A meno che queesto ‘copione in inglese’ non riguardi qualcos’altro. Della quarta stagione di Narcos sappiamo solo che sarà ambientata in Messico e che continuerà a seguire la mappa e la storia del traffico di stupefacenti del Centro e Sud America.

Si attendono risposte da Netflix, che di certo non si lascerà sfuggire – almeno in Italia – un’occasione di marketing pubblicitario così ghiotta: ve li immaginate, infatti, gli spot della nuova stagione della serie TV con qualche look stravagante o battuta irriverente di Malgioglio?