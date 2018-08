16 CONDIVISI Condividi Tweet

La Vita in Diretta Estate ha affrontato ininterrottamente il crollo di Ponte Morandi a Genova con lunghissime dirette non-stop. Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli hanno dato lezioni di giornalismo dribblando sia la speculazione emotiva della tragedia che la connotazione politica che arriva dall’area giallo-verde di governo. È successo anche nell’edizione andata in onda giovedì 16 agosto, la prima “normale” dopo i primi giorni di diretta allungata fino a coprire la fascia preserale. L’ospite in studio Monica Setta ha voluto spostare la discussione su binari politici, che Semprini ha subito rispedito al mittente.

La Vita in Diretta Estate 2018: conduttori top su Genova

“I ponti che rischiano di crollare sono 300 su 45.000 strutture, ed è un dato certificato”, ha detto in trasmissione Setta, conduttrice e giornalista televisiva. “Chi è il controllore e chi il controllato? Le concessioni sono in parte secretate… Non sono né colpevolista né innocentista, benché sia infiammato su questo il dibattito politico”. Semprini, che già si era fatto apprezzare dal pubblico per la risposta a Vittorio Feltri seguita alla sfuriata del direttore di Libero, ha subito voluto precisare la posizione del programma. “In questo momento vogliamo essere political-free”, ha spiegato il conduttore. “Non è che siamo pazzi, ma quella parte lì in questo momento proprio non ci interessa. Vogliamo invece sapere le procedure della magistratura e i fatti”.

Ponte Morandi Genova, Semprini è political-free

È questa la posizione di La Vita in Diretta Estate: mettere a tacere le voci di premier, ministri e opposizioni e far parlare i fatti nelle lunghe, tragiche ore di diretta di questi giorni. Una scelta che il pubblico ha apprezzato, come nel caso (questo sì squisitamente politico) di In onda su La7. Lo speciale di Luca Telese e David Parenzo con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il direttore de La Stampa Maurizio Molinari, Stefano Marigliani di Autostrade per l’Italia e Antonio Di Pietro ha incollato allo schermo 1 milione 237 mila spettatori con uno share del 7.5%.