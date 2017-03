1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’affettuoso saluto dei colleghi di Radio 105 arriva anche il commovente addio del figlio di Leone Di Lernia al suo amato papà, scomparso il 1 marzo 2017 in seguito ad un intervento delicato ed un ricovero in ospedale.

Ai funerali erano presenti anche conduttori Paolo Noise e Fabio Alisei – i primi a dare l’annuncio della ripartita della celebre icona trash – ed Elenoire Casalegno. Anche suo figlio Davide lavorava con lui in radio e, attraverso il suo profilo Facebook, ha voluto lanciare un ultimo addolorato messaggio:

Il commovente addio del figlio di Leone di Lernia a suo padre:

“Ciao Papà. Per quasi 40 anni ho avuto il piacere di vivere Leone Di Lernia come padre e artista. Come padre hai cresciuto una splendida famiglia a cui non hai mai fatto mancare affetto, sicurezze e risate. Come artista sei stato un incredibile genio, capace di far ridere e innamorare di te milioni di persone. Sei stato un uomo forte, molto generoso, sincero e divertente. Un maestro di vita e se io sono cosi è grazie a te e questo non lo dimenticherò mai.”

Negli ultimi 15 anni ho avuto l’onore di lavorare al tuo fianco in radio e questo mi ha permesso di conoscerti come forse pochi figli hanno avuto il privilegio di fare con il proprio genitore, mi ritengo un ragazzo molto fortunato. Ogni giorno eri capace di stupirmi e di farmi divertire o eri semplicemente una spalla su cui piangere dei miei problemi e di questo ti ringrazio. Il grande affetto che in questi giorni migliaia di persone ti hanno dimostrato sono solo l’ultima delle tante conferme che hai avuto, di uomini come te ce ne sono molto pochi. Ho raccolto migliaia di testimonianze di tutte le età, e ad ognuno hai regalato una parte di te e io e tutta la tua famiglia siamo orgogliosi di questo.

“Le mie giornate saranno più vuote”, ha scritto Daniele

Le giornate da oggi saranno un po più vuote lo so, però sono sicuro che tutti ti ricorderanno, perché ciò che ci hai lasciato è vita, allegria e tanto tanto amore anche se dicevi sempre che l’amore non esiste ma chiaramente scherzavi come al tuo solito, visto che tu per primo eri capace di dare tutto questo agli altri. Fino all’ultimo hai lottato perchè non volevi lasciare la tua famiglia e questo splendido mondo che ti sei creato. Un mondo fantastico fatto di enormi successi e soddisfazioni. Abbiamo solo da imparare da un uomo come te e io ho cercato di cogliere tutti i consigli che mi davi, te ne sono veramente grato. Ora che non ci sei più ci sarà un grande vuoto, ma basta ricordare un piccola cosa di te per colmare ogni mancanza con un sorriso. Non ti scorderò e non di scorderemo mai, sei e rimarrai dentro ognuno di noi. E comunque come avresti detto tu, Leone Di Lernia non morirà MAi!! Auzz! Grazie Leone e grazie a tutti”