Continua la serie di sfortunati eventi che di recente sta colpendo le celebrità: da Iva Zanicchi a Francesco Facchinetti, passando per Adriano Celentano (che ha avuto anche una risposta polemica da parte del sindaco), pare che i ladri abbiano fatto nuovamente irruzione in una casa vip.

Volto storico di X-Factor e, più che altro, coreografo di fama internazionale, amato da Madonna e Micheal Jackson, Luca Tommassini è stato derubato nel suo appartamento a Trastevere. O almeno, ci hanno provato. A raccontarlo è lui stesso su Facebook: “All’una di notte sento dei rumori al piano di sotto… abito in un attico e super attico. Scendo e trovo una delle finestre grandi aperta, spalancata. Do un’occhiata in giro mentre penso che c’è qualcuno in casa e a cosa fare… chi chiamo? Prendo un coltello? Sento dei rumori dalla camera degli ospiti, torno su in camera mia, chiudo a chiave e metto l’allarme. Chiamo la polizia e dopo venti lunghissimi minuti arrivano in quattro. A me vengono dei fortissimi crampi allo stomaco, faccio fatica a respirare“.

Luca Tommassini è stato derubato nel suo appartamento: momenti da film dell’orrore per il coreografo

I malviventi, accortisi della sua presenza, sono quindi nuovamente fuggiti senza, alla fine, prendere niente. Il racconto del ballerino e coreografo termina con una riflessione ironica dedicata a quei 20 minuti di attesa per l’intervento delle forze dell’ordine: “Intanto che loro (i poliziotti) arrivano, giusto una mezzoretta, gli offro un caffè, cioccolatini e magari gli faccio vedere i video che ho fatto con Madonna e Michael Jackson… tanto quelli piacciono a tutti“.