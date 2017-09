1 CONDIVISI Condividi Tweet

C’è chi la ritiene un’icona pop e glamour almeno quanto Madonna nel suo periodo d’oro, chi invece si lascia stupire dalle sue stravaganze e dal suo irresistibile talento canoro e provocatorio: fatto sta che la notizia che Lady Gaga annulla il tour europeo per seri problemi di salute ha intristito i suoi fan e non solo.

Lady Gaga annulla il tour europeo: “Sono sofferente, sto male”

Non è da poco dire addio a ben sei settimane di concerti programmati in tutto il continente (il 26 settembre era prevista anche l’unica data italiana), ma purtroppo le condizioni fisiche della cantante di Bad Romance (nonché attrice in American Horror Story Hotel) sono peggiorate negli ultimi tempi, e non le permetterebbero una performance come si deve. È stata lei personalmente a rivolgersi ai fan per parlare, non senza dolore, di quello che le sta succedendo:

“Sono sempre stata onesta circa le mie battaglie per la mia salute fisica e mentale. Ho cercato per anni di arrivare alla radice di tutto. È complicato e difficile da spiegare e stiamo cercando di farci un quadro preciso.” A questo proposito si ricorda anche difficile momemento in cui ha deciso di parlare dello stupro che ha subito da piccola.

Non appena mi sentirò più forte e quando sarò pronta racconterò la mia storia più in profondità, e ho in progetto di farlo in maniera forte, in modo da non solo aumentare la consapevolezza di quello che è accaduto ma anche di espandere la ricerca per altri che soffrono come faccio io, per aiutare a fare la differenza“.

Ma di cosa soffre di preciso la cantante? Qual è la malattia per cui Lady Gaga annulla il tour europeo? Si tratta di fibromialgia, e le sta preocurando molto dolore. Ma l’artista ci tiene a precisare: “Uso la parola ‘sofferenza’ non per avere pietà o ricevere attenzione, e mi è dispiaciuto leggere le parole di qualcuno che ha sostenuto che io stessi drammatizzando o facendo la parte della vittima in modo da scappare dal tour.

Il messaggio sofferente della pop-star ai suoi fan

Se mi conoscete, sapete che nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Io sono una combattente. Ho usato il termine sofferenza non solo perché il trauma e il dolore cronico hanno cambiato la mia vita, ma perché mi stanno impedendo di vivere una vita normale. E ora mi impediscono anche di fare ciò che amo di più: esibirmi per i miei fan“.

Al momento, quindi, tutto quello che resta da fare a Lady Gaga è affidarsi ai medici, mentre i suoi fans tengono le dita incrociate.