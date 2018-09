1 CONDIVISI Condividi Tweet

Buone notizie per gli spettatori di Rai 1: L’Allieva 2 inizia prima per la felicità dei fan della serie. A breve, quindi, potremo vedere di nuovo Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Dario Aita insieme in tv.

L’Allieva 2 inizia prima: quando andranno in onda le nuove puntate

La seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola sarebbe dovuta andare in onda a marzo 2019. La produzione Rai, però, ha deciso di anticipare tutto a questo autunno, per essere precisi, ad ottobre. Molto probabilmente questa scelta è stata dettata dalla strategia visto che in quel periodo comincerà il Grande Fratello Vip 3: che la tv di Stato abbia intenzione di trasmettere le puntate di lunedì sera per battere la concorrenza?

Qualcun altro, però, azzarda un’altra data: il 25 ottobre. Non è ancora certo il giorno esatto, ma sappiamo almeno che la serie comincerà prima del previsto. La Rai non si è ancora sbilanciata sulla data precisa, ma a breve arriverà. La serie, suddivisa in 6 puntate, vedrà numerosi colpi di scena e grandi ritorni di fiamma, ma non è detto segua le trame dei libri da cui è tratta. In particolar modo, parliamo di Le ossa della principessa, Una lunga estate crudele e Un po’ di follia in primavera.

Anticipazioni L’Allieva 2: torna Arthur per riconquistare Alice

Colpi di scena e novità caratterizzeranno la seconda stagione de L’Allieva. In primis, vedremo tornare Dario Aita, sul set Arthur, ex fidanzato di Alice che è intenzionato a riconquistare il suo amore perduto. Anche Marco, fratello della protagonista e impersonato da Pierpaolo Spollon, tornerà in scena. Si sentirà, invece, la mancanza del Professor Paul Malcomes, interpretato da Ray Lovelock, artista scomparso recentemente. Immancabile, poi, la presenza di Martina Stella che, col suo brio e il suo talento, porterà ancora una volta sul set l’altezzosa Ambra.