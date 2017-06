158 CONDIVISI Condividi Tweet

L’anticipazione su Montalbano che Andrea Camilleri si è lasciato sfuggire probabilmente farà fantasticare i fan della mitica serie TV con Luca Zingaretti, ma anche i lettori dell’appassionante saga di romanzi.

Come finiranno le avventure del celebre commissario siciliano? L’anticipazione su Montalbano rivela degli indizi

Ospite in collegamento al talk show culturale Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, lo scrittore siciliano ha confessato a tutti di aver già scritto la fine delle vicende del commissario. A questo punto la domanda sorge spontanea: come uscirà di scena? Qual è il suo destino?

Senza volerci rovinare la sorpresa, Camilleri ha regalato al pubblico questa anticipazione su Montalbmano che lascia intendere molte cose: “Ho scritto la fine dieci anni fa – ha raccontato, scherzandoci su – ho trovato la soluzione che mi piaceva e l’ho scritta di getto, non si sa mai se poi arriva l’Alzheimer. Ecco, temendo l’Alzheimer ho preferito scrivere subito il finale. La cosa che mi fa più sorridere è quando sento che il manoscritto è custodito nella cassaforte dell’editore… È semplicemente conservato in un cassetto“.

Finale di sangue per Salvo Montalbano?

Infatti sono solo lui, sua moglie e il suddetto editorie a conoscere la verità, quella che tutti vogliono sapere, ovvero se il commissario verrà ucciso, se ci saranno spargimenti di sangue: “Niente del genere“, ha commentato lo scrittore – Montalbano non morirà. Nessuna autopsia. Ma non potrà sbucare da nessun’altra parte… Se ne andrà, sparirà ma senza morire“.

L’ultimo commento, infine, riguarda l’enorme successo (vedi ad esempio il recente caso de La Pista di Sabbia campione d’ascolti) che la trasposizoine televisiva delle sue storie ha avuto nel corso di questi anni. Da quanto ha ammesso Camilleri, è come se i suoi personaggi gli fossero proprio sfuggiti dalle mani (in senso positivo): “L‘eroe televisivo vive veramente una sua vita propria che in qualche modo è creata dagli spettatori stessi. In fondo li rappresenta tutti.“