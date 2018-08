174 CONDIVISI Condividi Tweet

Se fossero stati assegnati dei “premi simpatia” o “del pubblico”, sicuramente avrebbe vinto Lara di Temptation Island, durante quest’ultima edizione. Fiumi di commenti di incoraggiamento e apprezzamento hanno affollato i social ogni volta che compariva in scena, anche dopo il falò finale, quando si è presa la sua rivincita sbugiardando Michael davanti a tutta Italia.

Ma cosa fa adesso la concorrente del reality?

Il messaggio di Lara di Temptation Island dopo il falò conclusivo

A dare qualche notizia in più sul suo stato attuale è lei in prima persona sul profilo Instagram: “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale – esordisce – ma chiunque può andare avanti e decidere il finale. Non serve strappare le pagine della vita, basta saper voltare pagina e mantenere sempre lo stesso libro.”

Un’esortazione, quella di Lara di Temptation Island, ad un nuovo inizio: “Un libro pieno di valori, un libro pieno della nostra personalità; di noi stessi. Non bisogna cambiare, non bisogna essere qualcuno che non si è. I piedi sempre per terra ma la mente e gli occhi che puntano al cielo.”

“Ora sorrido senza accorgermene, dev’essere così che si ricomincia No? – continua – Voi che dite?”.

Le reazioni dei fan (e di qualche ammiratore deluso dal suo comportamento dopo il reality)

Le sue affermazioni riguardo la fine (più che annunciata) della storia con Micheal sono molto ottimiste e piene di voglia di vivere: “Ho voglia solamente di sorridere, di sognare, di amare”. Riguardo al suo futuro “lavorativo” è ancora tutto da vedere: tra le possibilità e le ipotesi, di sicuro quelle che i suoi fan amerebbero di più sarebbe vederla sedere sul trono di Uomini & Donne per scegliersi un nuovo fidanzato. Qualcuno, però, comincia già ad essere deluso quando si accorge che sui suoi profili social c’è qualche foto sponsorizzata da prodotti cosmetici: “Che tristezza…ho dato un occhiata alle tue storie e ti sei già buttata sugli sponsor a tutto andare proprio!! Neanche una settimana dopo che hai avuto un po di popolarità….quanta pochezza!!!!“