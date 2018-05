237 CONDIVISI Condividi Tweet

Lara Saint Paul è morta a 73 anni: una delle più belle voci mai sentite, come la definì Louis Armstrong al Festival di Sanremo nel 1968, è scomparsa a Casalecchio di Reno (Bologna) dopo una lunga malattia. La cantante, che ha affrontato una difficile battaglia contro un cancro all’intestino, ha avuto un ictus e non ce l’ha fatta. Negli ultimi mesi la figlia aveva lanciato un appello disperato chiedendo pubblicamente aiuto economico per la madre. “La nostra situazione è molto difficile, non ha nemmeno avuto la pensione dall’Enpals”, aveva scritto Guendalina.

Lara Saint Paul è morta a 73 anni

Nata ad Asmara nel 1945 da mamma eritrea e papà romagnolo, Lara Saint Paul (vero nome Silvana Areggasc Savorelli) durante i suoi 50 anni di carriera ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, dove oltre ad Armstrong nel 1968 ha conquistato personaggi del calibro di Frank Sinatra, Bill Conti, Quincy Jones, Ray Charles e Stevie Wonder. La musica le aprì le porte del varietà televisivo, da Quelli della Domenica a La domenica è un’altra cosa con Raffaele Pisu.

Negli anni 70 aveva partecipato a Canzonissima e negli 80 aveva ottenuto un grande successo lanciando per la prima volta in Italia la ginnastica aerobica, con una serie di videocassette e libri dedicati. Una voce suadente, una bellezza particolare, una carriera brillante, poi un tramonto di sfortuna, indigenza e solitudine.

Lara Saint Paul: malattia e figlia al centro dei suoi ultimi anni

Oltre al successo e alla popolarità, Saint Paul ha vissuto momenti davvero complicati. Prima della malattia, era stato l’incidente di una delle due figlie a tormentarla, ricoverata in una clinica psichiatrica. “Da quel momento – raccontò la cantante al Messaggero – non si è più ripresa. È diventata capricciosa e ingestibile. Il dialogo con lei, difficilissimo. Restava tutto il giorno a letto, senza alcuna cura per sé e per il suo aspetto”. Per difenderla, Lara aveva deciso di adire le vie legali contro i medici che non si resero conto che la ragazza aspettava un bambino. Ma ormai era rimasta sola, con l’aiuto di pochi amici intimi. La sua morte arriva pochi giorni dopo quella di Paolo Ferrari.