Tra attesa e (immancabili) critiche per il loro lieto evento, il grande giorno si avvicina e sono sempre di più le curiosità che spuntano fuori: tra le ultime, annoveriamo l’iniziativa di beneficenza di Chiara Ferragni e Fedez. I due coinvolgeranno in prima persona i fan che ne hanno bisogno. Ecco come:

L’iniziativa di beneficenza di Chiara Ferragni e Fedez

La data ormai è stata comunicata in tutti i modi possibili: Facebook, Instagram, Twitter, articoli di giornale. Si tratta del 1 settembre, la location sarà Noto, in Sicilia. Quello che però non molti sanno è che i due futuri sposini hanno da poco diffuso un annuncio via social che coinvolge il loro numerosissimo pubblico.

L’iniziativa di beneficenza di Chiara Ferragni e Fedez prevede, infatti, che le loro ‘buste’, i regali che avrebbero dovuto ricevere per le loro nozze, siano in realtà destinati ad un altro uso molto specifico. Anziché unirsi a qualche causa già esistente o a qualche missione umanitaria come quelle di Amnesty International o Action Aid, i due hanno deciso di selezionare una persona tra la loro schiera di fan che ne ha particolarmente bisogno.

L’imponente seguito del cantante e della fashion icon tradotta in numeri di followers che ogni giorno li seguono (solo su Instagram!)

Saranno loro, poi a selezionare e valutare il destinatario più idoneo. Una splendida decisione che è stata immediatamente lodata dai loro followers che, ricordiamo, solo su Instagram, sommando gli accounti della fashion icon e del rapper, arrivano a circa 22 milioni di followers. Una folla impressionante se la si immagina dal vivo!

Per gli altri aggiornamenti del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni – già da molti definito il Royal Wedding italiano – restate in linea: siamo sicuri che man mano che ci avviciniamo alla data gli ‘spoiler’ e le notizie rubate non faranno altro che aumentare!