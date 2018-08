6 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva un’altra dichiarazione polemica a scaldare la platea della rete: durante il programma TV ‘Al posto del cuore’, sono venute fuori alcune parole di Laura Campiglio e Paola Perego contro gli asessuali. Chiunque fosse in ascolto di Radio Rai Due ha potuto ascoltare le considerazioni delle due presentatrici in merito all’argomento e – come c’era da aspettarsi – qualcuno di loro non ha assolutamente gradito. Ecco perché:

Le parole di Laura Campiglio e Paola Perego contro gli omosessuali indignano la rete:

I due celebri volti TV hanno definito le persone con mancanza di stimoli o attrazione ses*uale come “malati”, portatori di “un morbo”, “persone strane”, per poi concludere con una considerazione che suonava più o meno così: “buona notizia, loro sicuramente non si riproducono, quindi sono una categoria in via d’estinzione”.

Una presa di posizione molto forte, che di certo non ha avuto l’eco devastante di quella famosa polemica donne dell’est ma che ha creato comunque un certo malcontento nella rete. Ecco alcuni dei commenti dopo le esternazioni di Paola Perego contro gli asessuali:

“Paola Perego che augura l’estinzione alle persone asessuali in una delle radio del servizio pubblico? Il tutto dopo che la coppia Perego Campiglio ha insultato gli asessuali definendoli ‘malati’, definendo il loro orientamento ‘un morbo’. È davvero questo il servizio pubblico nel 2018? Alla domanda posta nel programma: cos’hanno da rivendicare le persone asessuali? Rivendicano il rispetto da parte di chi come voi ha altro al posto del cuore.”



E ancora: “Quello di queste due “signore” é un modo di pensare corrente e condiviso. Come dire che si inneggia alla libertà, purché si sia incasellabili, in qualche modo. Omosessuali, bisessuali, pansessuali, va bene tutto. Ma non avere interesse per il tema, quello no, non è ammesso, non si rientra nelle categorie prefissate e non va bene….nella migliore delle ipotesi si è malati. Però, Sig. Vida, cerchi di capirle, ‘ste due disgraziate. Se si accorgono che esistono persone semplicemente non interessate al sess0, loro, poi di che cianciano? Dai, in fondo c’è da capirle…”

Arriva, infine l’aspro commento dei presidenti di Arcigay Modena e Ravenna:

«Complimenti vivissimi per la puntata di “Al posto del cuore” del 04/08. Le due conduttrici non si sono fatte mancare nulla nel commentare una comunità come quella delle persone Asessuali. Con tanto di chiusura in cui si augura loro l’estinzione. Si tratta di persone. Amo la vostra radio. O meglio la amavo. Vergognatevi, voi e loro».