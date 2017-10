0 CONDIVISI Condividi Tweet

Emozionata o offesa? Laura Forgia piange ai Fatti Vostri durante la puntata andata in onda nella mattina del 5 ottobre. Nel corso del gioco delle buste, la showgirl e il padrone di casa Giancarlo Magalli sono in collegamento telefonico con una signora di nome Genoveffa.

La concorrente sceglie la busta A ma i due presentatori, distratti da qualcosa, si confondono e prendono la B. A quel punto il “Comitato”, ovvero la voce fuori campo del deus ex machina Michele Guardì, interviene per correggere l’errore e redarguire la coppia.

Laura Forgia è il nuovo volto femminile della trasmissione. La spontaneità e la naturalezza che mostra nel contenitore mattutino di Rai 2 stanno conquistando il pubblico. Alla sua prima esperienza importante, è incappata così in un rimprovero inaspettato. Subito dopo l’errore, infatti, Guardì tuona: “La signora ha detto la A. Concentriamoci, tanto una cosa dovete fate: fatela”.

“Sono rimasta alla musica e all’amore di Giò Di Tonno”, si giustifica Laura, che pochi minuti prima si era commossa per la performance del collega sulle note di Questo piccolo grande amore. “Sì, sì, e perciò poi cala il gioco, perché fate una cosa che non deve succedere”, rincara la dose il “Comitato”.

A quel punto interviene Magalli in difesa della giovane partner: “Ma Comitato, poi ce le possiamo dire al bar queste cose? Non è che ce le dobbiamo dire qua per forza”. Chiusa questa parentesi, tutto sembra procedere normalmente. Almeno in apparenza. Perché Laura cova dentro qualcosa. Durante la rubrica Ci vuole un fiore con Fabio Masotta, i suoi occhi sono lucidi. Determinata e professionale, prosegue impeccabilmente.

Quando arriva il momento di Umberto Broccoli per il costume, l’attualità e lo spettacolo, Forgia crolla. Mentre viene ricordato il celebre discorso di Papa Giovanni XXIII ai carcerati di Regina Coeli nel 1958, Laura lascia scendere sul volto qualche lacrima. Commozione o dispiacere per una sgridata dietro le quinte? La puntata è disponibile su RaiPlay: il rimprovero è a partire dal minuto 45, il pianto da 1:09.