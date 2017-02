3 CONDIVISI Condividi Tweet

Compleanno speciale per una delle canzoni più amate del Festival di Sanremo: Laura non c’è compie 20 anni. Il brano di Nek, presentato sul palco dell’Ariston il 18 febbraio 1997, diventò subito una hit internazionale. Nonostante il settimo posto in classifica finale (quell’edizione fu vinta dai Jalisse con Fiumi di parole), il pezzo ebbe un successo clamoroso, tanto da generare anche un film.

Versione anni ’90 dei musicarelli, il film di Antonio Bonifacio con Nicholas Rogers e Gigliola Aragozzini raccontava la storia di un fumettista che si innamora di una ragazza che appare e scompare nella sua vita, la famosa Laura del titolo. Tante le comparsate celebri che affollarono il set, da Amadeus a Federica Panicucci, passando per Marta Flavi, Cloris Brosca (la zingara della Rai), un’allora sconosciuta Laura Chiatti e lo stesso Nek nel ruolo di un disegnatore.

Laura non c’è compie 20 anni

Il film fu un flop eclatante (come il rivale Jolly Blu degli 883, uscito pochi mesi prima), a differenza della canzone, tradotta in svariate lingue e capace di vendere due milioni di copie e ottenere sei dischi di platino. L’anniversario coincide anche con i 25 anni di carriera di Nek, che per festeggiare darà il via al suo “Unici in Tour” il prossimo 29 aprile. Da venerdì 17 febbraio, inoltre, il cantautore sassolese sarà uno dei giudici del nuovo talent show Standing Ovation, condotto da Antonella Clerici, in prima serata su Rai 1.