Comincia la prima puntata e arriva la prima defezione: Laura Pausini a Sanremo non ci sarà, l’annuncio è arrivato a poche ore prima dalla Rai: “Ha tentato le terapie possibili ma non ce l’ha fatta, l’aspettiamo a braccia aperte sabato” ha dichiarato il vicedirettore Fasulo, informando il pubblico sulla brutta laringite che ha costretto la cantante a saltare la sua prima apparizione.

L’annuncio ufficiale: Laura Pausini a Sanremo non ci sarà durante la prima puntata

Anche l’interprete de La Solitudine ha confermato via social: “Come avevo promesso ho fatto il possibile in queste ore per riuscire a partire per Sanremo ma la mia laringite purtroppo non mi consente di partecipare al Festival stasera e per qualche giorno dovrò stare a riposo e continuare con le medicine.Sanremo è troppo importante per me, è casa mia, non ci rinuncio.Posso confermare quindi che ci sarò, e ci sarò Sabato! Salirò sul palco dell’Ariston e darò tutta me stessa, non vedo l’ora!Grazie a tutti per l’affetto che come sempre mi dimostrate.In bocca al lupo a Claudio, a tutti gli artisti, alla Rai e tutto il cast della prima serata! Ci vediamo prestissimo! Un abbraccio Laura“.

Se Laura Pausini a Sanremo non ci sarà, questa prima puntata di sicuro vedrà Fiorello, Gianni Morandi, Tommaso Paradiso, il regista Gabriele Muccino e tutto il cast del film “A casa tutti bene“.

Svelato l’ordine di uscita dei big

Per i più curiosi, infine, ecco l’ordine esatto di uscita dei 20 big che concorreranno in questa edizione: “È stato inoltre annunciato l’ordine di uscita dei big della prima serata: Annalisa, Ron, The Kolors, Max Gazzé, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Ermal Meta con Fabrizio Moro, Mario Biondi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Lo Stato Sociale, Noemi, i Decibel, Elio e Le Storie tese, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Luca Barbarossa, Diodato e Roy Paci, Nina Zilli, Enzo Rubino, Enzo Avitabile con Beppe Servillo e Le Vibrazioni.”