Abbiamo letto del suo lato geloso di Paolo Carta, il suo compagno, ma Laura Pausini accusata di fascismo ci suona davvero nuovo. Cos’ha portato gli utenti del web ad attaccare e criticare la cantante con questa etichetta? Ecco i post (cancellati) che spiegano tutto.

Laura Pausini accusata di fascismo: “Prima gli italiani”

Commentando la notizia di Beyoncé che voleva il Colosseo per farci un concerto – e Alberto Angela che in un certo senso gliel’ha impedito, perché serviva a lui per le riprese – la celebre cantautrice ha detto:

“E dopo tutto questo, cos’altro potrei volere? Vorrei prendermi il Colosseo. Non ho più paura. Sarà l’età, a 44 anni ci si gioca gli ultimi colpi, almeno sul palco. L’hanno già negato a Beyoncé? Meglio così, prima gli italiani. Però solo nella musica, sia chiaro“.

Nonostante il suo avviso (si parlava musica, non politica), in poche ore sul web abbiamo ritrovato Laura Pausini accusata di fascismo in più di un post. Parole e attacchi che l’hanno fatta infuriare e scrivere questo sfogo (cancellato subito dopo):

“Il potere del web: nel giro di poche settimane sono andata a Cuba e mi hanno incolpata di essere comunista. Poi sono andata al Circo Massimo e mi hanno chiesto se il mio prossimo sogno è il Colosseo (non dato a Beyoncé), io ho detto di sì e quindi sono diventata fascista. Fate schifo”.

Il comunicato stampa in cui la cantante si dissocia dalle accuse

A seguito della rimozione del post, il suo ufficio stampa ha diffuso questo comunicato:

“In risposta ad una domanda su prossimi sogni dopo aver gia fatto l’Olimpico e il Circo Massimo, per altro riportata da tutti con grande chiarezza, la Pausini ha confermato che “cantare al Colosseo sarebbe davvero un sogno”. E quando le è stato fatto notare che Beyoncé lo aveva da poco chiesto per un suo video e che le era stato negato per via di un precedente impegno dell’anfiteatro flavio con il nostro Alberto Angela, ha risposto con una battuta, ridendo e chiaramente senza intenzioni di polemiche e offese “beh prima gli italiani, solo in questo caso eh…. non è certo una battuta politica“.

La Pausini si sa, non ama le polemiche e non ha mai voluto schierarsi politicamente, inoltre è la cantante italiana che ha collaborato con più colleghe donne italiane e straniere tra le quali appunto la stessa Beyoncé.

Questi episodi dimostrano ancora una volta quanto la rete travisi i fatti e alimenti polemiche senza fondamenta.”