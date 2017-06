1 CONDIVISI Condividi Tweet

Le parole di Laura Pausini su One Love Manchester hanno diviso il web. La cantante ha usato Twitter per commentare il mega concerto organizzato per dire no alla paura e al terrorismo. L’evento è stato il generoso gesto di Ariana Grande dopo l’attentato del 22 maggio scorso, costato la vita a 22 persone, fra cui sette bambini. Trasmessa in diretta su Rai 1 e Rai 4, la festa ha visto sul palco, tra gli altri, i Take That, Pharrell Williams, Justin Bieber, Miley Cyrus e la stessa Grande.

Oltre 50.000 i presenti a Manchester. 2.076.000 gli spettatori italiani che hanno visto lo show in tv, pari al 9.7% di share. Tra questi, anche Laura Pausini. Una cantante che di beneficenza se ne intende. Nel 2009, fu tra le protagoniste di Amiche per l’Abruzzo, concerto organizzato per ottenere risorse in favore delle vittime del terremoto dell’Aquila. Il suo primo tweet rimanda proprio a quell’evento e alla disparità di trattamento che la Rai avrebbe compiuto.

Bravissimi tutti gli artisti di #onelovemancester ❤️

L'emozione mi ha ricordato #AxA

Peccato che allora nessuna TV italiana ci aiutó. — Laura Pausini (@LauraPausini) 4 giugno 2017

Con AxA, Pausini riuscì a chiamare a raccolta le maggiori cantanti italiane e a devolvere più di un milione di euro. Con una diretta tv le cose sarebbero potute andare anche meglio, sembra voler suggerire il suo messaggio. Una considerazione amara che ha poi ribadito in un cinguettio successivo, quando molti suoi follower le hanno chiesto spiegazioni.

I tweet di Laura Pausini su One Love Manchester

“Le radio italiane invece furono così all’avanguardia da essere poi giustamente imitate”, ha scritto, assolvendo il lavoro delle emittenti radiofoniche. “Insieme si può sempre dare un messaggio d’amore vero”.

Le radio italiane invece furono così all'avanguardia da essere poi giustamente imitate. Insieme si può sempre dare un messaggio d'amore vero — Laura Pausini (@LauraPausini) 4 giugno 2017

Ma questo secondo messaggio non è bastato ad evitare che si scatenasse la polemica. “In casi come questi, lascerei stare le polemiche via social”, ha postato una sua fan. “Avrei evitato di fare polemiche… potevi congratularti e basta!!!!”, le ha fatto eco un’altra utente. Gettando acqua sul fuoco, Pausini non ha risposto. Ha preferito ritwittare il messaggio della blogger e YouTuber Flavia Cru.

Non smetteremo di cantare. Ne di andare ai concerti. Voi siete il male, non noi! #OneLoveManchester pic.twitter.com/pk8JayZ35t — Flavia Cru (@flaviacru) 4 giugno 2017