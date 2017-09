2.4k CONDIVISI Condividi Tweet

A tre anni dalla sua scomparsa, Laura Valente racconta Mango. L’ex voce dei Matia Bazar, compagna del cantante morto nel 2014, ha condiviso il suo Pino con i fan presentando a Brescia una raccolta di poesie scritte dallo stesso artista lucano.

Era il 7 dicembre quando il cantautore si stava esibendo al PalaErcole di Policoro, in provincia di Matera. Sulle note di una delle sue hit più amate, Oro, venne stroncato da un infarto. A nulla erano valsi i tentativi per salvarlo: l’artista era giunto all’ospedale già privo di vita.

“Nel novembre del 1983, mentre lui stava registrando Oro, ci siamo incontrati, tramite il produttore del disco, che era pure il mio”, ha spiegato Laura al Corriere della Sera. “Abbiamo iniziato una collaborazione artistica impegnativa, tanto che Pino ha scritto praticamente tutto il mio unico album da solista uscito nel 1995. L’amicizia e la stima si sono trasformate in un legame d’amore vero e profondo, seppur fossimo abbastanza diversi come carattere”.

Mango era “una persona sincera, che ha sempre evitato la trappola dei reality show”, ha aggiunto. “Lui era un paroliere e un cantante concentrato sull’essenza vera dell’arte, disinteressato al gossip”. Lo dimostrano le sue poesie, pubblicate dalle Edizioni Pendragon e capaci di “far vibrare le corde più nascoste dell’anima”.

Laura Valente racconta Mango e la sua arte

Cantautore dalla vocalità straordinaria, musicista e scrittore, Mango dichiarò che se proprio avesse dovuto lasciare questo mondo, gli sarebbe piaciuto sul palcoscenico durante un concerto. “È vero”, ha confermato Valente. “Disse in tempi non sospetti: ‘Cosa c’è di più bello di morire mentre fai musica davanti alla gente, e cioè mentre fai la cosa che ami di più?’ Purtroppo un attacco cardiaco fulminante lo colpì a Policoro davanti a 4 mila persone. C’erano due ambulanze, i soccorsi furono immediati, ma non ci fu nulla da fare. Ora vorrei ricordarlo con affetto attraverso le tante poesie che ha scritto con passione e, se posso dirlo, con umana competenza”.