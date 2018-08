1 CONDIVISI Condividi Tweet

Non tutti probabilmente ricorderanno la recente polemica sulla foto con Francesca Barra censurata da Instagram, né la foga con cui l’attore si è indignato di fronte alla cancellazione di uno scatto che lo ritraeva abbracciato alla moglie dietro la parete di una doccia, senza vestiti: il motivo per cui si torna a parlare di questa foto di Claudio Santamaria e consorte, attualmente, è perché parte dei pubblico ha trovato ‘una spiegazione’ a questo accanimento.

La foto di Claudio Santamaria e la Barra è stata cenusrata di nuovo

Da giorni, infatti, il profilo Instagram di lui e di lei è affollato di post e commenti su questo post – due volte rimosso dal social perché colpevole di “aver infranto gli standard della community.

Fin qui, niente di nuovo. Se non fosse che, di fronte ad un nuovo sfogo del protagonista di Jeeg Robot sulla ‘censura’ di Instagram nei confronti del loro scatto, ha scritto: “Di nuovo qualcuno senza nulla da fare ha segnalato questa foto in cui non c’era nulla che andasse contro le linee guida di Instagram, ma non ci arrendiamo. La foto sarà esposta a novembre a Milano per una mostra, al più presto i dettagli. Ringrazio quanti ci stanno segnalando in posta privata foto e video osceni presenti su Instagram mai segnalati né censurati.”

Di fronte a queste parole, interviene subito una fan, che immediatamente critica: “Lei ha trovato il modo per farsi un po’ di pubblicità per la mostra o per altro, trattando da dementi i suoi fans. Naturalmente non ho mai condiviso il suo post. Anche se non le interesserà, da ora smetterò di seguirla, ci stavo pensando da tempo, ora mi ha proprio convinta. I personaggi pubblici a volte dovrebbero rimanere personaggi, perché come nel suo caso, come persone si rivelano vere delusioni. Non leggerà mai il mio commento come non leggerà gli altri, e questo già la dice lunga.”

Il botta e risposta dell’attore con una fan inviperita

E subito la risposta sulla foto di Claudio Santamaria – dallo stesso attore: “Si sbaglia Giulia, i commenti li leggo eccome, e le sue supposizioni sono sterili e questo la dice lunga su di lei. Non ho bisogno di farmi pubblicità e neanche che lei mi segua, le assicuro. Io sono anche un fotografo e ho aperto questo profilo molto tempo fa per condividere fotografie. Saluti“.

