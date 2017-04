1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Commissario Montalbano continua la sua cavalcata con l’ennesima replica: Le ali della Sfinge campione d’ascolti nel prime time di lunedì 3 aprile 2017. L’episodio tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato nel 2006 e andato in onda su Rai 1 la prima volta il 3 novembre 2008, ha incollato allo schermo 7.244.000 spettatori pari al 30% di share. Ancora un risultato lusinghiero dunque, che fa il paio con i recenti exploit della serie interpretata da Luca Zingaretti.

Merito dell’indagine spinosa che coinvolge il poliziotto di Vigata (il ritrovamento del cadavere di una ragazza est-europea con una farfalla tatuata sulla spalla sinistra e un’organizzazione benefica che salva tante come lei dal giro della prostituzione, soltanto in apparenza) e delle sue vicende personali. Perché in questo episodio, Montalbano è soprattutto preda di litigi, incomprensioni e nervosismo con l’eterna fidanzata Livia, dettati dalla loro distanza.

Le ali della Sfinge campione d’ascolti, ma la concorrenza risale

Se Salvo e Livia riusciranno a rimettere insieme il loro amore, poco importa a chi ha preferito altri lidi dei palinsesti televisivi. La concorrenza infatti risale. Su Canale 5 l’esordio alla regia di Russell Crowe, The Water Diviner, ha incollato allo schermo 2.180.000 spettatori pari al 9.3% di share, mentre sono davvero positivi i numeri del nuovo Report condotto da Sigfrido Ranucci: 2.034.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Fuori dal podio si piazzano infine Aldo, Giovanni e Giacomo con Il ricco, il povero e il maggiordomo su Italia 1 (1.436.000 spettatori, 5.5% di share) e Hawaii Five-0 su Rai 2 (1.179.000 spettatori, 4.7%).