Dopo essersi congedato ufficialmente da Affari Tuoi, e prima di ributtarsi nel mondo della recitazione, delle serie Tv e del cinema, Flavio Insinna è stato ospite a Carta Bianca, il programma di approfondimento che Bianca Berlinguer conduce su Rai Tre.

L’ex presentatore di Affari Tuoi conquista il pubblico con uno sfogo a cuore aperto

Fuori dal suo ‘habitat naturale’ giocoso, ironico e divertente, il presentatore ha condiviso con il pubblico alcune sue bellissime riflessioni su temi molto complessi come la crisi, l’emarginazione e la povertà: “Mi piacerebbe che questo paese ritrovasse la necessità – come quella di respirare – di aiutarsi” – ha esclamato, parlando della sua personale esperienza di volontariato a cui tutt’ora si dedica presso la comunità di Sant’Egidio.

Successivamente si concentra sul tema dell’immigrazione: “Si capisce che l’emergenza è la guerra, non chi arriva, quanti ne arrivano e da dove arrivano.” E aggiunge: “Bisogna avere la memoria lunga. Noi abbiamo esportato malavita in tutto il mondo, adesso arrivano mamme con bambini in braccio e noi diciamo NO, mandiamoli via… Voi dividete il mondo in italiani e stranieri, io li divido in oppressi e oppressori. Ed io starò con gli oppressi tutta la vita“.

Le forti parole di quando Flavio Insinna è stato ospite a Carta Bianca

Per poi arrivare ad una vera e propria diagnosi sull’Italia: “A me spaventa la doppia velocità della nostra morale. Se da una parte per noi vogliamo tutto subito, e non è colpa nostra, e no io non c’ero, quando c’è l’altro, allora chi se ne frega. Per noi vogliamo tutto, per gli altri no.”

Da qui il presentatore prova poi a dare un messaggio di speranza: “Questo paese è malato di solitudine e indifferenza, l’unica cura è l’amicizia. […]Io voglio vivere in un paese che aspetta chi arriva tardi, e come diceva suo padre – rivolto a Bianca Berlinguer – ‘ci si salva e si va avanti solo tutti insieme. Da soli sarà una disgrazia”.

