0 CONDIVISI Condividi Tweet

Le parole di Keanu Reeves sulla filosofia del ‘carpe diem’ ci danno ancora una volta la dimensione del tipo di carattere che si nasconde dietro l’eroe di Matrix e John Wick.

Non che non c’era da aspettarselo: ricordate la bellissima lezione di vita di Keanu Reeves e la sua drammatica storia, piena di drammi, ferite e momenti di reazione? Anche in questo caso, il tema è dare il meglio di sé nella propria esistenza, godersi le fortune ricevute, valorizzare i piccoli e grandi momenti:

Le struggenti parole di Keanu Reeves sulla morte della mamma del suo amico

La mamma di un mio amico ha mangiato sano per tutta la sua vita. Non ha mai bevuto o mangiato ‘robaccia’, ha fatto esercizio fisico ogni giorno, una persona attiva, sportiva, ha preso tutti gli integratori raccomandatile dal medico, non è mai uscita al sole senza crema protettiva e quando succedeva era per il più breve possibile, dunque possiamo dire che si sia presa cura della propria salute al meglio. Oggi ha 76 anni e ha il cancro alla pelle, al midollo osseo e soffre di acuta osteoporosi.

Il padre del mio amico mangia pancetta su pancetta, burro su burro, grasso su grasso, mai e poi mai ha fatto esercizio fisico, era al sole ad abbrustolire ogni estate, in pratica ha deciso di vivere la propria vita completamente, a differenza di ciò che gli altri suggerivano. Ha 81 anni e i medici dicono che la sua salute farebbe invidia ai giovani. Le persone non possono nascondersi dal proprio veleno. È la verità e vi ritroverete nelle parole della madre del mio amico, che è ancora in vita: “Se avessi saputo che la mia vita sarebbe finita in questo modo, l’avrei vissuta godendomi tutto quello che mi è stato detto di non fare”. L’esortazione alla vita di Keanu Reeves Nessuno di noi uscirà vivo da qui, per questo smettetela di pensare a quello che succederà dopo. Mangiate cibo delizioso. Camminate al sole. Tuffatevi nell’oceano. Dì la verità che hai nel tuo cuore come un tesoro nascosto. Siate spericolati, siate particolari, siate strani. Non c’è tempo per nient’altro.”